На смак наче хмаринка: як приготувати повітряний десерт за 15 хвилин

Якщо гості вже на підході, а часу на складну випічку немає, цей десерт стане вашим рятівником. Готується він за лічені хвилини, а результат вражає не лише смаком, а й ефектним виглядом.

Ніжний крем та повітряне печиво створять свято на будь-якому столі, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok Valeriia Veligura. Його можна подавати одразу або трохи охолодити для ще кращого смаку.

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Рецепт десерту із печива

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 12 штук печива "Савоярді";

– 150 мілілітрів молока (можна кокосового);

– 250 грамів крем-сиру або маскарпоне;

– 125 мілілітрів вершків 33%;

– 30–50 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів кокосової стружки;

– фрукти, ягоди, м’ята – для подачі.

Приготування:

У мисці з’єднайте крем-сир або маскарпоне, цукрову пудру та вершки. Збийте міксером до густої та ніжної консистенції. На одну паличку печива нанесіть крем, накрийте іншою та легенько притисніть. На кілька секунд опустіть у молоко, щоб печиво стало м’якшим, потім обваляйте в кокосовій стружці. За бажанням викладіть у форми для кексів, зверху прикрасьте додатковим кремом, фруктами, ягодами або м’ятою. Десерт можна подавати одразу, але якщо є можливість, залиште його в холодильнику на 15 – 30 хвилин.

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