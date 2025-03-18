На смак наче хмаринка: як приготувати повітряний десерт за 15 хвилин
Якщо гості вже на підході, а часу на складну випічку немає, цей десерт стане вашим рятівником. Готується він за лічені хвилини, а результат вражає не лише смаком, а й ефектним виглядом.
Ніжний крем та повітряне печиво створять свято на будь-якому столі, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok Valeriia Veligura. Його можна подавати одразу або трохи охолодити для ще кращого смаку.
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Рецепт десерту із печива
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 12 штук печива "Савоярді";
– 150 мілілітрів молока (можна кокосового);
– 250 грамів крем-сиру або маскарпоне;
– 125 мілілітрів вершків 33%;
– 30–50 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів кокосової стружки;
– фрукти, ягоди, м’ята – для подачі.
Приготування:
- У мисці з’єднайте крем-сир або маскарпоне, цукрову пудру та вершки.
- Збийте міксером до густої та ніжної консистенції.
- На одну паличку печива нанесіть крем, накрийте іншою та легенько притисніть.
- На кілька секунд опустіть у молоко, щоб печиво стало м’якшим, потім обваляйте в кокосовій стружці.
- За бажанням викладіть у форми для кексів, зверху прикрасьте додатковим кремом, фруктами, ягодами або м’ятою.
- Десерт можна подавати одразу, але якщо є можливість, залиште його в холодильнику на 15 – 30 хвилин.
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