Друга Свята Вечеря: що готують на вечерю перед Водохрещем

Другий Святвечір припадає на день перед Водохрещем. Сьогодні – строгий піст, а відтак, потрібно ретельно підійти до вибору святкових страв.

Сьогодні, 5 січня, віряни святкуватимуть Водохресний Святвечір, який також називають Надвечір'ям Богоявлення. 24 Канал розповідає, які страви можна подавати на стіл, аби не порушити традицій обрядів.

Що подавати на стіл на вечерю перед Водохрещем

"Голодна" кутя

Це основна страва Другого Святвечора. Її готують з пшениці, перетертого маку, родзинок та меду. Масло до страви через піст додавати не можна.

Пісний борщ

Пісний борщ – класична українська страва, яка на Водохреща готується без м’ясного бульйону. Також можна звернутися до досвіду минулого та приготувати капусняк з качкою.

Риба

Традиційно рибу запікають у духовці, проте якщо ви полюбляєте смажений варіант, він також буде доречним на столі. Окрім того, можна подати улюблений усіма оселедець.

Пісні вареники

Коли йдеться про застілля з пісних страв, на допомогу завжди приходять улюблені всіма вареники. З картоплею або з капустою можна подати до основного столу, а з яблуками чи вишнями – на десерт.

Узвар

І, звісно, свято не обійдеться без традиційного компоту з сушених яблук. Для урізноманітнення смаку до нього також можна додати груші, чорнослив або курагу.

Як приготувати "голодну" кутю: традиційний рецепт.