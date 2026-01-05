Вторая Святая Вечеря: что готовят на ужин перед Крещением

Второй Святвечер приходится на день перед Крещением. Сегодня – строгий пост, а значит, нужно тщательно подойти к выбору праздничных блюд.

Сегодня, 5 января, верующие будут праздновать Крещенский Святвечер, который также называют Надвечерьем Богоявления. 24 Канал рассказывает, какие блюда можно подавать на стол, чтобы не нарушить традиций обрядов.

Что подавать на стол на ужин перед Крещением

"Голодная" кутья

Это основное блюдо Второго Святвечера. Ее готовят из пшеницы, перетертого мака, изюма и меда. Масло в блюдо из-за поста добавлять нельзя.

Постный борщ

Постный борщ – классическое украинское блюдо, которое на Крещение готовится без мясного бульона. Также можно обратиться к опыту прошлого и приготовить капустняк с уткой.

Рыба

Традиционно рыбу запекают в духовке, однако если вы любите жареный вариант, он также будет уместным на столе. Кроме того, можно подать любимую всеми сельдь.

Постные вареники

Когда речь идет о застолье из постных блюд, на помощь всегда приходят любимые всеми вареники. С картофелем или с капустой можно подать к основному столу, а с яблоками или вишнями – на десерт.

Узвар

И, конечно, праздник не обойдется без традиционного компота из сушеных яблок. Для разнообразия вкуса к нему можно добавить груши, чернослив или курагу.

Как приготовить "голодную" кутью: традиционный рецепт.