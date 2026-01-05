Этот праздничный капустняк пришел к нам через много поколений. Он происходит из живописной Полтавщины, но его вкус любят по всей Украине. 24 Канал предлагает поддержать традицию с рецептом портала "Шуба".
Рецепт капустняка с уткой
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 500 граммов утки;
– 300 граммов свиных ребер;
– 200 граммов квашеной капусты;
– 100 граммов белокочанной капусты;
– 100 граммов пшена;
– 5 картофелин;
– 5 томатов;
– 2 репчатые желтые луковицы;
– 1 столовая ложка смальца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 лавровых листа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте квашеную и сырую капусту. Положите их в кастрюлю вместе с мясом, немного посолите, поперчите и добавьте лавровые листья. Промойте пшено и высыпьте его в кастрюлю. Варите все вместе примерно 2 часа.
- Очищенный картофель порежьте и положите в отдельную кастрюлю. Добавьте измельченную луковицу, немного посолите и варите до мягкости картофеля.
- Приготовьте зажарку. Мелко нарежьте вторую луковицу и обжарьте ее на смальце. Натрите помидоры на терке и добавьте к луку. Немного посолите, добавьте немного бульона к томатной массе и тушите еще минуту. Затем влейте зажарку в кастрюлю с капустой.
- Растолките отваренный картофель до пюреобразного состояния и добавьте в капустняк. Варите на слабом огне до готовности – мясо должно стать очень мягким и легко распадаться на волокна.
Приятного аппетита!
