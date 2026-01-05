Этот праздничный капустняк пришел к нам через много поколений. Он происходит из живописной Полтавщины, но его вкус любят по всей Украине. 24 Канал предлагает поддержать традицию с рецептом портала "Шуба".

К теме Ее готовят на Крещение: классический рецепт "голодной кутьи": рецепт "голодной кутьи"

Рецепт капустняка с уткой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 500 граммов утки;

– 300 граммов свиных ребер;

– 200 граммов квашеной капусты;

– 100 граммов белокочанной капусты;

– 100 граммов пшена;

– 5 картофелин;

– 5 томатов;

– 2 репчатые желтые луковицы;

– 1 столовая ложка смальца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 лавровых листа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мелко нашинкуйте квашеную и сырую капусту. Положите их в кастрюлю вместе с мясом, немного посолите, поперчите и добавьте лавровые листья. Промойте пшено и высыпьте его в кастрюлю. Варите все вместе примерно 2 часа. Очищенный картофель порежьте и положите в отдельную кастрюлю. Добавьте измельченную луковицу, немного посолите и варите до мягкости картофеля. Приготовьте зажарку. Мелко нарежьте вторую луковицу и обжарьте ее на смальце. Натрите помидоры на терке и добавьте к луку. Немного посолите, добавьте немного бульона к томатной массе и тушите еще минуту. Затем влейте зажарку в кастрюлю с капустой. Растолките отваренный картофель до пюреобразного состояния и добавьте в капустняк. Варите на слабом огне до готовности – мясо должно стать очень мягким и легко распадаться на волокна.

Приятного аппетита!

Важно знать: что нельзя готовить на ужин перед Крещением.