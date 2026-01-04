"Голодная" кутья получила такое название из-за того, что должна быть постной, ведь перед Крещением есть однодневный пост. Обычно ее готовят только из зерна и меда, однако есть и другие опции. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт ВВС.
Рецепт "голодной" кутьи
- Время: 30 минут + замачивание пшеницы
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 2 – 3 стакана воды;
– 1 столовая ложка масла;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов изюма (по желанию);
– 100 граммов орехов (по желанию);
– 2 –3 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Промойте пшеницу под проточной водой и оставьте замачиваться в холодной воде на несколько часов, а лучше – на ночь. Затем сварите ее, добавив щепотку соли и столовую ложку масла.
- Пока пшеница варится, подготовьте мак. Для этого промойте его несколько раз в холодной воде, поставьте на небольшой огонь и помешивайте, пока мак не подсохнет и не станет светло-серого оттенка.
- Перетрите мак с помощью блендера, кофемолки, мясорубки или более традиционно – в макитре.
- К сваренной пшенице добавьте перетертый мак, мелко нарезанные орехи, изюм и мед. Если смесь получается слишком густой, разведите ее водой или компотом.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте блюдо на праздничный стол.
Приятного аппетита!
