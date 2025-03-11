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11 березня, 00:50
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Смачно, швидко та без зусиль: меню на другий тиждень посту

Лілія Імбіровська-Сиваківська

На другий тиждень посту ще більше хочеться м'яса або молочних продуктів. Але з правильними рецептами здолати спокусу буде вкрай легко.

Не потрібно фантазувати – улюблені страви можна зробити і пісними. Кілька простих рецептів, які точно стануть у пригоді на другий тиждень посту – у матеріалі 24 Каналу

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Пісний борщ з квасолею 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 400 грамів капусти;
– 1 банка квасолі в томаті;
– томатна паста;
– олія;
– сіль та спеції до смаку. 

Приготування

  1. Почистіть всі овочі, помийте їх і з усією любов’ю наріжте на невеликі шматочки – саме від такої ретельності залежить смак майбутнього борщу.
  2. Поставте каструлю з водою на плиту і доведіть до кипіння, а як тільки вода закипить, додайте нарізану картоплю.
  3. Поки картопля вариться, трохи обсмажте на сковороді цибулю з морквою, а як тільки овочі стануть м’якими, долийте до них томатну пасту, розведену водою. Дайте цій заправці трохи посмажитися – вона має набрати чудового насиченого смаку.
  4. Коли картопля добре відвариться, акуратно перемішайте її із заправкою, а потім додайте банку квасолі. Не забудьте й про капусту – її тоненько наріжте і додайте до борщу, це додасть страві свіжості.

Морквяний суп з сочевицею 

  • Час: 45 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів моркви;
– 1 цибулина;
– 0,5 склянки помаранчевої сочевиці;
– 3 зубчики часнику;
– дрібка меленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 1 столова ложка нарізаного листя базиліка;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Спершу ретельно промийте моркву, очистіть її і наріжте на зручні шматочки.
  2. Помістіть моркву в каструлю і варіть до тих пір, поки вона не стане м’якою. Одночасно очистіть цибулю й часник, поріжте їх на четвертинки та додайте до каструлі.
  3. До овочевої суміші внесіть сочевицю, обрану ароматну трави та спеції, а також додайте сіль до смаку. Варіть усі інгредієнти, поки сочевиця не стане готовою.
  4. Після цього обережно збийте суп у блендері до однорідної консистенції і додайте кілька крапель оливкової олії для посилення смаку.

Омлет без яєць 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 1,5 склянки нутового борошна;
– 3 столові ложки насіння льону;
– 1 пучок зелені;
– 1 помідор;
– 10 оливок;
– 1 дрібка куркуми;
– 1 дрібка кмину;
– сіль.

Приготування

  1. Подрібніть насіння льону до стану дрібного порошку. Потім змішайте всі сухі інгредієнти разом. Додайте трохи більше, ніж третину склянки води, і ретельно перемішайте суміш.
  2. Наріжте помідор тонкими скибочками, оливки – кружальцями, а свіжу зелень подрібніть до дрібних частинок. Додайте овочі до вашої суміші.
  3. На завершення приготуйте омлет, обсмажуючи його на сковороді до появи золотистої скоринки.

Желе з хурми та апельсину 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 хурма;
– 150 мілілітрів апельсинового соку;
– 3 столові ложки апельсинового джему;
– 4 грами агар-агару.

Приготування

  1. Очистіть хурму від шкірки, покладіть її м’яку частину у блендер разом з апельсиновим джемом, і збийте до утворення однорідного пюре.
  2. Потім обережно перекладіть отриману суміш у каструльку, додайте сік і добре перемішайте. Висипте порошок агар-агару, поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до кипіння і варіть протягом 3 хвилин.
  3. Нарешті, розлийте гарячу масу по формах і відправте їх у холодильник для повного застигання.

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