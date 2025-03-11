Смачно, швидко та без зусиль: меню на другий тиждень посту
На другий тиждень посту ще більше хочеться м'яса або молочних продуктів. Але з правильними рецептами здолати спокусу буде вкрай легко.
Не потрібно фантазувати – улюблені страви можна зробити і пісними. Кілька простих рецептів, які точно стануть у пригоді на другий тиждень посту – у матеріалі 24 Каналу.
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Пісний борщ з квасолею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 400 грамів капусти;
– 1 банка квасолі в томаті;
– томатна паста;
– олія;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Почистіть всі овочі, помийте їх і з усією любов’ю наріжте на невеликі шматочки – саме від такої ретельності залежить смак майбутнього борщу.
- Поставте каструлю з водою на плиту і доведіть до кипіння, а як тільки вода закипить, додайте нарізану картоплю.
- Поки картопля вариться, трохи обсмажте на сковороді цибулю з морквою, а як тільки овочі стануть м’якими, долийте до них томатну пасту, розведену водою. Дайте цій заправці трохи посмажитися – вона має набрати чудового насиченого смаку.
- Коли картопля добре відвариться, акуратно перемішайте її із заправкою, а потім додайте банку квасолі. Не забудьте й про капусту – її тоненько наріжте і додайте до борщу, це додасть страві свіжості.
Морквяний суп з сочевицею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів моркви;
– 1 цибулина;
– 0,5 склянки помаранчевої сочевиці;
– 3 зубчики часнику;
– дрібка меленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 1 столова ложка нарізаного листя базиліка;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу ретельно промийте моркву, очистіть її і наріжте на зручні шматочки.
- Помістіть моркву в каструлю і варіть до тих пір, поки вона не стане м’якою. Одночасно очистіть цибулю й часник, поріжте їх на четвертинки та додайте до каструлі.
- До овочевої суміші внесіть сочевицю, обрану ароматну трави та спеції, а також додайте сіль до смаку. Варіть усі інгредієнти, поки сочевиця не стане готовою.
- Після цього обережно збийте суп у блендері до однорідної консистенції і додайте кілька крапель оливкової олії для посилення смаку.
Омлет без яєць
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1,5 склянки нутового борошна;
– 3 столові ложки насіння льону;
– 1 пучок зелені;
– 1 помідор;
– 10 оливок;
– 1 дрібка куркуми;
– 1 дрібка кмину;
– сіль.
Приготування:
- Подрібніть насіння льону до стану дрібного порошку. Потім змішайте всі сухі інгредієнти разом. Додайте трохи більше, ніж третину склянки води, і ретельно перемішайте суміш.
- Наріжте помідор тонкими скибочками, оливки – кружальцями, а свіжу зелень подрібніть до дрібних частинок. Додайте овочі до вашої суміші.
- На завершення приготуйте омлет, обсмажуючи його на сковороді до появи золотистої скоринки.
Желе з хурми та апельсину
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 хурма;
– 150 мілілітрів апельсинового соку;
– 3 столові ложки апельсинового джему;
– 4 грами агар-агару.
Приготування:
- Очистіть хурму від шкірки, покладіть її м’яку частину у блендер разом з апельсиновим джемом, і збийте до утворення однорідного пюре.
- Потім обережно перекладіть отриману суміш у каструльку, додайте сік і добре перемішайте. Висипте порошок агар-агару, поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до кипіння і варіть протягом 3 хвилин.
- Нарешті, розлийте гарячу масу по формах і відправте їх у холодильник для повного застигання.
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