Чому на Івана купала треба приготувати вареники з вишнями: рецепт, від якого всі в захваті
- Україна незабаром святкуватиме Івана Купала.
- Вареники з вишнями є традиційною стравою для цього свята.
Вже незабаром Україна буде святкувати Івана Купала. І вареники з вишнями неодмінно повинні бути атрибутом святкового дійства.
Вишні – одні з перших літніх плодів, тому наші пращури внесли їх як обовʼязковий елемент святкування Івана Купала. 24 Канал пропонує не порушувати традиції та приготувати неймовірні вареники з вишнями за рецептом порталу Shuba.
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Рецепт вареників з вишнею
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 500 грамів семоли;
– 700 мілілітрів окропу;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів солі;
начинка:
– вишня до смаку;
– цукор до смаку.
Приготування:
З’єднайте усе борошно в глибокій мисці, влийте 600 мілілітрів гарячої води та додайте олію. Решту окропу підливайте поступово, орієнтуючись на м’якість тіста.
Додайте сіль, домісіть тісто до однорідності, загорніть у харчову плівку й приберіть до холодильника, щоб повністю охололо.
Для начинки підготуйте вишні: добре промийте, видаліть кісточки, присипте цукром і трохи підморозьте, щоб начинка не текла під час ліплення.
Тісто тонко розкачайте, виріжте круги та сформуйте вареники з вишнею.
Відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності. Подавайте зі сметаною або на свій смак.
Смачного!
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