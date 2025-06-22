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22 червня, 11:02
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Чому на Івана купала треба приготувати вареники з вишнями: рецепт, від якого всі в захваті

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Україна незабаром святкуватиме Івана Купала.
  • Вареники з вишнями є традиційною стравою для цього свята.

Вже незабаром Україна буде святкувати Івана Купала. І вареники з вишнями неодмінно повинні бути атрибутом святкового дійства.

Вишні – одні з перших літніх плодів, тому наші пращури внесли їх як обовʼязковий елемент святкування Івана Купала. 24 Канал пропонує не порушувати традиції та приготувати неймовірні вареники з вишнями за рецептом порталу Shuba

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Рецепт вареників з вишнею 

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 500 грамів семоли;
– 700 мілілітрів окропу;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів солі;
начинка: 
– вишня до смаку;
– цукор до смаку.

Приготування:

  1. З’єднайте усе борошно в глибокій мисці, влийте 600 мілілітрів гарячої води та додайте олію. Решту окропу підливайте поступово, орієнтуючись на м’якість тіста.

  2. Додайте сіль, домісіть тісто до однорідності, загорніть у харчову плівку й приберіть до холодильника, щоб повністю охололо.

  3. Для начинки підготуйте вишні: добре промийте, видаліть кісточки, присипте цукром і трохи підморозьте, щоб начинка не текла під час ліплення. 

  4. Тісто тонко розкачайте, виріжте круги та сформуйте вареники з вишнею.

  5. Відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності. Подавайте зі сметаною або на свій смак.

Смачного!

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