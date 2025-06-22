Чому на Івана купала треба приготувати вареники з вишнями: рецепт, від якого всі в захваті

Вишні – одні з перших літніх плодів, тому наші пращури внесли їх як обовʼязковий елемент святкування Івана Купала. 24 Канал пропонує не порушувати традиції та приготувати неймовірні вареники з вишнями за рецептом порталу Shuba.

Цікаво Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіт

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 500 грамів семоли;

– 700 мілілітрів окропу;

– 50 мілілітрів олії;

– 10 грамів солі;

начинка:

– вишня до смаку;

– цукор до смаку.

Приготування:

З’єднайте усе борошно в глибокій мисці, влийте 600 мілілітрів гарячої води та додайте олію. Решту окропу підливайте поступово, орієнтуючись на м’якість тіста.

Додайте сіль, домісіть тісто до однорідності, загорніть у харчову плівку й приберіть до холодильника, щоб повністю охололо.

Для начинки підготуйте вишні: добре промийте, видаліть кісточки, присипте цукром і трохи підморозьте, щоб начинка не текла під час ліплення.

Тісто тонко розкачайте, виріжте круги та сформуйте вареники з вишнею.