Вишни – одни из первых летних плодов, поэтому наши предки внесли их как обязательный элемент празднования Ивана Купала. 24 Канал предлагает не нарушать традиции и приготовить невероятные вареники с вишнями по рецепту портала Shuba.

Интересно Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит

Ингредиенты:

тесто:

– 500 граммов муки;

– 500 граммов семолы;

– 700 миллилитров кипятка;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 10 граммов соли;

начинка:

– вишня по вкусу;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Соедините всю муку в глубокой миске, влейте 600 миллилитров горячей воды и добавьте масло. Остальной кипяток подливайте постепенно, ориентируясь на мягкость теста.

Добавьте соль, домесите тесто до однородности, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник, чтобы полностью остыло.

Для начинки подготовьте вишни: хорошо промойте, удалите косточки, присыпьте сахаром и немного подморозьте, чтобы начинка не текла во время лепки.

Тесто тонко раскатайте, вырежьте круги и сформируйте вареники с вишней.