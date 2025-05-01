Красиво як в ресторані, а смакує ще краще: ідеальний рецепт для курячого філе за лічені хвилини
Смачно, дієтично та дуже швидко – усе це про куряче філе. Недарма його полюбляють усі господині, а з цим рецептом ви навчитеся творити з ним справжню кулінарну магію.
Потрібно зовсім небагато, аби подати куряче філе як в дорогому ресторані. Не варто хвилюватися: про затрати часу та зусиль зовсім не йдеться, розповідає 24 Канал. Кілька хвилин вашого часу – і на кухню збіжаться усі.
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Рецепт курячого філе
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 8 помідорів черрі;
– пучок петрушки або шпинату;
– трішки жирних вершків;
– 2 натерті зубчики часнику;
– по чайній ложці спецій для курки та солі;
– олія або вершкове масло для смаження.
Приготування:
- Зробіть на курячому філе надрізи у формі сітки - спочатку уздовж, потім впоперек.
- Посоліть, поперчіть м’ясо й приправте улюбленими спеціями для курятини.
- На розігріту сковорідку з олією викладіть філе й обсмажте з обох боків на сильному вогні по 2 хвилини. Потім перекладіть м’ясо в окремий посуд.
- На тій самій сковороді обсмажте подрібнений часник, розрізані навпіл помідори та зелень.
- Додайте приблизно половину чайної ложки солі й через хвилину влийте вершки — стільки, щоб вони покривали помідори до половини.
- Поверніть філе на сковороду та тушкуйте під кришкою до повної готовності м’яса.
Смачного!
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