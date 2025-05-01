Красиво як в ресторані, а смакує ще краще: ідеальний рецепт для курячого філе за лічені хвилини

Смачно, дієтично та дуже швидко – усе це про куряче філе. Недарма його полюбляють усі господині, а з цим рецептом ви навчитеся творити з ним справжню кулінарну магію.

Потрібно зовсім небагато, аби подати куряче філе як в дорогому ресторані. Не варто хвилюватися: про затрати часу та зусиль зовсім не йдеться, розповідає 24 Канал. Кілька хвилин вашого часу – і на кухню збіжаться усі.

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Рецепт курячого філе

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 8 помідорів черрі;

– пучок петрушки або шпинату;

– трішки жирних вершків;

– 2 натерті зубчики часнику;

– по чайній ложці спецій для курки та солі;

– олія або вершкове масло для смаження.

Приготування:

Зробіть на курячому філе надрізи у формі сітки - спочатку уздовж, потім впоперек. Посоліть, поперчіть м’ясо й приправте улюбленими спеціями для курятини. На розігріту сковорідку з олією викладіть філе й обсмажте з обох боків на сильному вогні по 2 хвилини. Потім перекладіть м’ясо в окремий посуд. На тій самій сковороді обсмажте подрібнений часник, розрізані навпіл помідори та зелень. Додайте приблизно половину чайної ложки солі й через хвилину влийте вершки — стільки, щоб вони покривали помідори до половини. Поверніть філе на сковороду та тушкуйте під кришкою до повної готовності м’яса.

Смачного!

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