Як українці святкували перед великим постом: добірка старовинних страв

Масниця – це одне з найдавніших свят, що символізує прощання із зимою та зустріч весни. В Україні його заведено святкувати цілий тиждень, і кожен день мав особливе значення.

Свято мало багато назв – Масниця, Сирниця, Сиропусний тиждень, Колодка, Колодій, Запусти, Пущення, Туриця, розповідає 24 Канал. Універсального обряду для всієї України не існувало, адже в кожному регіоні були свої традиції та назви.

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Що готували на Масницю чи Сиропусну неділю

Сьогодні традиційною стравою Масниці є млинці, проте в давнину в Україні їх не пекли. Натомість ліпили вареники, найчастіше з сиром – саме тому тиждень називали Сиропусним або Сирницею.

У цей період споживали багато масла, сметани та всяких страв із ними. Популярними були налисники з сиром, полюбляли варити мед та пиво.

Кожен регіон мав власні традиційні страви. На Черкащині, наприклад, готували "запікані вареники" – відварені вареники поливали маслом і сметаною, а потім запікали в печі.

Рецепт вареників з картоплі та сиру

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів борошна;

– 3 грами солі;

– 1 яйце;

– 30 мілілітрів олії;

– 310 мілілітрів теплої води.

Для начинки:

– 4 варені картоплини;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– сіль до смаку.

Для засмажки:

– 1 цибуля;

– 60 мілілітрів олії;

– 3 грами солі.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте борошно, сіль, олію та яйце. Поступово вливайте теплу воду й починайте замішувати тісто. Спочатку замішуйте його в мисці, а потім викладіть на посипану борошном поверхню й добре вимісіть упродовж 5 – 10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і залиште на 20 хвилин. Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, посоліть і добре розітріть до однорідної маси. Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій з олією пательні до золотистого кольору. Легко підсоліть засмажку. Тісто поділіть на кілька частин. Сформуйте ковбаски й наріжте їх на шматочки. Кожен шматочок розкачайте у круглу паляничку. Викладіть на середину начинку й добре защипніть краї тіста. Доведіть воду до кипіння, підсоліть, викладіть порцію вареників і акуратно перемішайте. Після закипання варіть на невеликому вогні 3 – 4 хвилини, періодично помішуючи. Дістаньте вареники шумівкою, викладіть у тарілку, змастіть засмажкою й подавайте до столу.

Ліниві вареники з сиром

Час : 25 – 30 хвилин

: 25 – 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 сире куряче яйце;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 столові ложки манки;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Ретельно протріть сир через сито, щоб не залишилося грудочок. Додайте до сирної маси яйце, сіль і борошно. Замісіть тісто. У велику каструлю наберіть воду, додайте цукор і поставте на плиту. Доведіть до кипіння. З сирної маси сформуйте невеликі кульки й обкачайте їх у манці. Опустіть ліниві вареники в киплячу воду. Щойно вони піднімуться на поверхню, засічіть 1 хвилину, після чого дістаньте шумівкою. Перекладіть вареники на тарілку й подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом.

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