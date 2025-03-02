Свято мало багато назв – Масниця, Сирниця, Сиропусний тиждень, Колодка, Колодій, Запусти, Пущення, Туриця, розповідає 24 Канал. Універсального обряду для всієї України не існувало, адже в кожному регіоні були свої традиції та назви.
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Що готували на Масницю чи Сиропусну неділю
Сьогодні традиційною стравою Масниці є млинці, проте в давнину в Україні їх не пекли. Натомість ліпили вареники, найчастіше з сиром – саме тому тиждень називали Сиропусним або Сирницею.
У цей період споживали багато масла, сметани та всяких страв із ними. Популярними були налисники з сиром, полюбляли варити мед та пиво.
Кожен регіон мав власні традиційні страви. На Черкащині, наприклад, готували "запікані вареники" – відварені вареники поливали маслом і сметаною, а потім запікали в печі.
Рецепт вареників з картоплі та сиру
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів борошна;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 30 мілілітрів олії;
– 310 мілілітрів теплої води.
Для начинки:
– 4 варені картоплини;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– сіль до смаку.
Для засмажки:
– 1 цибуля;
– 60 мілілітрів олії;
– 3 грами солі.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте борошно, сіль, олію та яйце.
- Поступово вливайте теплу воду й починайте замішувати тісто. Спочатку замішуйте його в мисці, а потім викладіть на посипану борошном поверхню й добре вимісіть упродовж 5 – 10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і залиште на 20 хвилин.
- Відварену картоплю розімніть у пюре.
- Додайте кисломолочний сир, посоліть і добре розітріть до однорідної маси.
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій з олією пательні до золотистого кольору. Легко підсоліть засмажку.
- Тісто поділіть на кілька частин.
- Сформуйте ковбаски й наріжте їх на шматочки. Кожен шматочок розкачайте у круглу паляничку. Викладіть на середину начинку й добре защипніть краї тіста.
- Доведіть воду до кипіння, підсоліть, викладіть порцію вареників і акуратно перемішайте.
- Після закипання варіть на невеликому вогні 3 – 4 хвилини, періодично помішуючи.
- Дістаньте вареники шумівкою, викладіть у тарілку, змастіть засмажкою й подавайте до столу.
Ліниві вареники з сиром
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 сире куряче яйце;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 столові ложки манки;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Ретельно протріть сир через сито, щоб не залишилося грудочок.
- Додайте до сирної маси яйце, сіль і борошно. Замісіть тісто.
- У велику каструлю наберіть воду, додайте цукор і поставте на плиту. Доведіть до кипіння.
- З сирної маси сформуйте невеликі кульки й обкачайте їх у манці.
- Опустіть ліниві вареники в киплячу воду. Щойно вони піднімуться на поверхню, засічіть 1 хвилину, після чого дістаньте шумівкою.
- Перекладіть вареники на тарілку й подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом.
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