Праздник имел много названий – Масленица, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запуски, Пущение, Турица, рассказывает 24 Канал. Универсального обряда для всей Украины не существовало, ведь в каждом регионе были свои традиции и названия.
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Что готовили на Масленицу или Сыропустное воскресенье
Сегодня традиционным блюдом Масленицы являются блины, однако в древности в Украине их не пекли. Вместо этого лепили вареники, чаще всего с творогом – именно поэтому неделю называли Сыропустной или Сырницей.
В этот период потребляли много масла, сметаны и всяких блюд с ними. Популярными были блинчики с творогом, любили варить мед и пиво.
Каждый регион имел собственные традиционные блюда. На Черкасщине, например, готовили "запеченные вареники" – отваренные вареники поливали маслом и сметаной, а затем запекали в печи.
Рецепт вареников из картофеля и творога
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов муки;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 310 миллилитров теплой воды.
Для начинки:
– 4 вареные картофелины;
– 500 граммов творога кисломолочного сыра;
– соль по вкусу.
Для зажарки:
– 1 лук;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 3 грамма соли.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте муку, соль, масло и яйцо.
- Постепенно вливайте теплую воду и начинайте замешивать тесто. Сначала замешивайте его в миске, а затем выложите на посыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите в течение 5 – 10 минут. Положите тесто в пакет и оставьте на 20 минут.
- Отваренный картофель разомните в пюре.
- Добавьте творог, посолите и хорошо разотрите до однородной массы.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета. Слегка подсолите зажарку.
- Тесто разделите на несколько частей.
- Сформируйте колбаски и нарежьте их на кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку. Выложите на середину начинку и хорошо защипните края теста.
- Доведите воду до кипения, подсолите, выложите порцию вареников и аккуратно перемешайте.
- После закипания варите на небольшом огне 3 – 4 минуты, периодически помешивая.
- Достаньте вареники шумовкой, выложите в тарелку, смажьте зажаркой и подавайте к столу.
Ленивые вареники с творогом
- Время: 25 – 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 столовые ложки манки;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Тщательно протрите творог через сито, чтобы не осталось комочков.
- Добавьте к творожной массе яйцо, соль и муку. Замесите тесто.
- В большую кастрюлю наберите воду, добавьте сахар и поставьте на плиту. Доведите до кипения.
- Из творожной массы сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в манке.
- Опустите ленивые вареники в кипящую воду. Как только они поднимутся на поверхность, засеките 1 минуту, после чего достаньте шумовкой.
- Переложите вареники на тарелку и подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом.
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