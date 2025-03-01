Они не только выглядят эффектно, но и имеют особую текстуру – мягкую внутри и слегка хрустящую снаружи, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм valeria matrokhina.
К теме Идеально на Масленицу: готовим вкусные блины с ветчиной от Эктора
Рецепт блинов "паутинка"
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 70 граммов пшеничной муки;
– 40 граммов рисовой муки;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 50 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока (примерно);
– щепотка соли;
– 1,5 столовой ложки растительного масла.
Приготовление:
- Сначала смешайте оба вида муки, крахмал, сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной консистенции.
- Постепенно вливайте эту смесь в сухие ингредиенты, добавьте масло и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
- Разогрейте сковороду, а тесто перелейте в кондитерский мешок или плотный пакет, сделав небольшое отверстие.
- На сухой горячей сковороде создавайте тонкие узоры, будто рисуете паутинку.
- Когда блины пропекутся, аккуратно подхватите их лопаткой и сверните в трубочку.
Приятного аппетита!
Они такие вкусные: любимые блюда канцлера Германии.