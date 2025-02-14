14 лютого, 12:35
Тости з лососем та авокадо: рецепт сніданку для справжніх гурманів
Авокадо, відоме своїм м'яким смаком, можна смакувати самостійно. Однак воно надзвичайно добре поєднується з копченим або слабосолоним лососем. Якщо додати ще хрустку скибочку хліба – можна втратити голову.
24 Канал з посиланням на Storinka пропонує рецепт тостів з копченим лососем та авокадо. Саме цей сніданок є улюбленим у багатьох гурманів.
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Тости з копченим лососем та авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 скибочки хліба;
– 200 грамів копченої форелі;
– 1 цибуля шалот;
– 1 лимон;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 штуки цикорію;
– 1 – 2 зеленої цибулі;
– 1 авокадо;
– петрушка;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Дрібно порубайте цибулю шалот. Полийте лимонним соком, посоліть та поперчіть. Відкладіть на 15 – 20 хвилин. Додайте оливкову олію та перемішайте.
- Цикорій дрібно наріжте, вилучивши качан. Викладіть у глибоку миску, посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
- Форель розділіть на великі шматки, й викладіть в миску з цикорієм та цибулею. Додайте соус із цибулі-шалоту, перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку.
- Наріжте авокадо і додайте у миску.
- Хліб полийте оливковою олією та підсушіть у духовці до золотистого кольору 2 хвилини. Витягніть з духовки, переверніть, збризкайте олією й обсмажте ще 2 хвилини.
- Викладіть хліб на тарілку, зверху покладіть начинку з форелі та авокадо, посипте петрушкою і подавайте до столу.
Смачного!
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