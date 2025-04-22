Не викидати ж: 3 ідеї, що робити з вареними яйцями після Великодня

Після святкувань залишаються залишки варених яєць. Їсти їх третій день з майонезом набридає, а довго зберігати – не можна, і викидати шкода.

Не біда – є смачні й прості варіанти "другого життя" варених яєць. Що з ними приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Сусідка.

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Фаршировані яйця

Розріжте яйця навпіл, жовтки – в миску. Додайте до них те, що є під рукою: натертий сир і часник, крабові палички або шпроти, зелень, обсмажені гриби чи навіть буряк з оселедцем. Заправте білим йогуртом або майонезом, додайте спеції й нафаршируйте білки.

Салат із макаронами та яйцями

Поєднайте фігурні макарони з різноманітними інгредієнтами, серед яких подрібнені варені яйця, болгарський перець, свіжі або мариновані огірки, а також трохи цибулі. Потім страву заправте відповідно до особистих уподобань: від майонезу та йогурту до суміші олії та гірчиці.

Яєчна намазка

Варені яйця можна перетворити на смачний спред. Для цього подрібніть варені яйця ножем або збийте їх блендером, щоб отримати однорідну консистенцію. Потім додайте м'який сир, трохи часнику, свіжої зелені та посоліть і поперчіть.

Отримана суміш слугує чудовим доповненням до грінок, хліба або піти, що робить її ідеальним варіантом для тих, хто шукає швидку та смачну їжу без зайвого клопоту.

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