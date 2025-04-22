Не беда – есть вкусные и простые варианты "второй жизни" вареных яиц. Что с ними приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на Соседка.

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3 идеи, что делать с вареными яйцами после Пасхи

Фаршированные яйца

Разрежьте яйца пополам, желтки – в миску. Добавьте к ним то, что есть под рукой: натертый сыр и чеснок, крабовые палочки или шпроты, зелень, обжаренные грибы или даже свеклу с селедкой. Заправьте белым йогуртом или майонезом, добавьте специи и нафаршируйте белки.

Салат с макаронами и яйцами

Соедините фигурные макароны с разнообразными ингредиентами, среди которых измельченные вареные яйца, болгарский перец, свежие или маринованные огурцы, а также немного лука. Затем блюдо заправьте в соответствии с личными предпочтениями: от майонеза и йогурта до смеси масла и горчицы.

Яичная намазка из яиц

Вареные яйца можно превратить во вкусный спред. Для этого измельчите вареные яйца ножом или взбейте их блендером, чтобы получить однородную консистенцию. Затем добавьте мягкий сыр, немного чеснока, свежей зелени и посолите и поперчите.

Полученная смесь служит прекрасным дополнением к гренкам, хлеба или питы, что делает ее идеальным вариантом для тех, кто ищет быструю и вкусную еду без лишних хлопот.

Тоже приготовьте: салат из плавленых сырков на гренки.