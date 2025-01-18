УКР РУС
18 січня 2025, 01:11
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Ароматна, соковита та пікантна: запікаємо свинячу грудинку у рукаві на вихідні

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Відпочинок повинен бути смачним, і тоді заряд енергії точно вдасться поповнити. Але не варто гаяти час біля плити – нехай духовка все зробить за вас.

Соковите та ароматне м'ясо буде чудовою прикрасою столу на вихідні. Готувати його легко, а насолоду можна розтягнути. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт ТСН

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Рецепт запеченої свинини 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм свинячої грудинки;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки меленого солодкого паприки;
– сіль та перець до смаку;
– улюблені спеції. 

Приготування

  1. Вимийте свинячу грудинку та обсушіть паперовим рушником.
  2. Почистіть часник та пропустіть через прес.
  3. Для маринаду змішайте часник, паприку, чорний мелений перець та сіль у мисці.
  4. Натріть грудинку цією сумішшю, накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.
  5. Покладіть грудинку у рукав для запікання та зав'яжіть кінці.
  6. Запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години.
  7. За 20 хвилин до закінчення випікання розріжте рукав зверху та відкрийте грудинку для підрум'янення.

Смачного!

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