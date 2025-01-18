Ароматна, соковита та пікантна: запікаємо свинячу грудинку у рукаві на вихідні

Відпочинок повинен бути смачним, і тоді заряд енергії точно вдасться поповнити. Але не варто гаяти час біля плити – нехай духовка все зробить за вас.

Соковите та ароматне м'ясо буде чудовою прикрасою столу на вихідні. Готувати його легко, а насолоду можна розтягнути. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт ТСН. Читайте також Хто не скуштує – вимагає рецепт: відеорецепт пляцка "Отаман" від Лілії Цвіт Рецепт запеченої свинини Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої грудинки;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки меленого солодкого паприки;

– сіль та перець до смаку;

– улюблені спеції. Приготування: Вимийте свинячу грудинку та обсушіть паперовим рушником. Почистіть часник та пропустіть через прес. Для маринаду змішайте часник, паприку, чорний мелений перець та сіль у мисці. Натріть грудинку цією сумішшю, накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. Покладіть грудинку у рукав для запікання та зав'яжіть кінці. Запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години. За 20 хвилин до закінчення випікання розріжте рукав зверху та відкрийте грудинку для підрум'янення. Смачного! Вона подарує безліч вражень: готуємо піцу "Цезар" за оригінальним рецептом.