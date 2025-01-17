Цей спосіб приготування піци потішить не тільки легкістю, а й новим смаком. 24 Канал пропонує за нагоди обов'язково спробувати рецепт піци "Цезар" від The Daily Meal.

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Рецепт піци "Цезар"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 велике яйце;
– 350 грамів консервованої курячої грудки, добре зцідженої;
– 1/2 склянки тертого сиру пармезан;
– 1/2 чайної ложки часникового порошку;
– 1/4 чайної ложки морської солі.
Для заправки:
– 1 склянка простого грецького йогурту;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки пасти з анчоусів;
– 1 маленький зубчик часнику;
– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;
– 1/4 чайної ложки морської солі;
– 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Для салату:
– 1 головка салату ромен, вимита, повністю висушена та нарізана.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.

  2. Застеліть деко пергаментним папером.

  3. У великій мисці збийте яйце, потім додайте всі інші інгредієнти для основи з куркою. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

  4. Викладіть суміш з куркою на підготовлене деко й сформуйте коло. Якщо суміш прилипає до рук, злегка змастіть їх олією, щоб було легше формувати.

  5. Випікайте основу в духовці впродовж 20 – 30 хвилин, поки вона не стане золотисто-коричневою та щільною на дотик.

  6. Після випікання вийміть основу з духовки та дайте їй охолонути.

  7. Поки основа остигає, приготуйте заправку. Додайте всі інгредієнти для заправки в блендер або збийте занурювальним блендером у мисці до отримання однорідної маси.

  8. У середній мисці змішайте листя салату ромен із заправкою, регулюючи кількість на ваш смак.

  9. Викладіть готовий салат на охолоджену курячу основу, наріжте порційними шматочками.

Смачного!

Справа не тільки у текстурі: навіщо класти тісто у холодильник.