Цей спосіб приготування піци потішить не тільки легкістю, а й новим смаком. 24 Канал пропонує за нагоди обов'язково спробувати рецепт піци "Цезар" від The Daily Meal.

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Інгредієнти:

– 1 велике яйце;

– 350 грамів консервованої курячої грудки, добре зцідженої;

– 1/2 склянки тертого сиру пармезан;

– 1/2 чайної ложки часникового порошку;

– 1/4 чайної ложки морської солі.

Для заправки:

– 1 склянка простого грецького йогурту;

– 3 столові ложки лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки пасти з анчоусів;

– 1 маленький зубчик часнику;

– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;

– 1/4 чайної ложки морської солі;

– 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Для салату:

– 1 головка салату ромен, вимита, повністю висушена та нарізана.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів.

Застеліть деко пергаментним папером.

У великій мисці збийте яйце, потім додайте всі інші інгредієнти для основи з куркою. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Викладіть суміш з куркою на підготовлене деко й сформуйте коло. Якщо суміш прилипає до рук, злегка змастіть їх олією, щоб було легше формувати.

Випікайте основу в духовці впродовж 20 – 30 хвилин, поки вона не стане золотисто-коричневою та щільною на дотик.

Після випікання вийміть основу з духовки та дайте їй охолонути.

Поки основа остигає, приготуйте заправку. Додайте всі інгредієнти для заправки в блендер або збийте занурювальним блендером у мисці до отримання однорідної маси.

У середній мисці змішайте листя салату ромен із заправкою, регулюючи кількість на ваш смак.