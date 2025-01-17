Этот способ приготовления пиццы порадует не только легкостью, но и новым вкусом. 24 Канал предлагает при случае обязательно попробовать рецепт пиццы "Цезарь" от The Daily Meal.
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Рецепт пиццы "Цезарь"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 большое яйцо;
– 350 граммов консервированной куриной грудки, хорошо сцеженной;
– 1/2 стакана тертого сыра пармезан;
– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;
– 1/4 чайной ложки морской соли.
Для заправки:
– 1 стакан простого греческого йогурта;
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов;
– 1 маленький зубчик чеснока;
– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
– 1/4 чайной ложки морской соли;
– 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Для салата:
– 1 головка салата ромен, вымыта, полностью высушена и нарезана.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Застелите противень пергаментной бумагой.
В большой миске взбейте яйцо, затем добавьте все остальные ингредиенты для основы с курицей. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Выложите смесь с курицей на подготовленный противень и сформируйте круг. Если смесь прилипает к рукам, слегка смажьте их маслом, чтобы было легче формировать.
Выпекайте основу в духовке в течение 20 – 30 минут, пока она не станет золотисто-коричневой и плотной на ощупь.
После выпекания выньте основу из духовки и дайте ей остыть.
Пока основа остывает, приготовьте заправку. Добавьте все ингредиенты для заправки в блендер или взбейте погружным блендером в миске до получения однородной массы.
В средней миске смешайте листья салата ромен с заправкой, регулируя количество по вашему вкусу.
Выложите готовый салат на охлажденную куриную основу, нарежьте порционными кусочками.
Приятного аппетита!
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