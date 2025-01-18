Сочное и ароматное мясо будет прекрасным украшением стола на выходные. Готовить его легко, а наслаждение можно растянуть. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт ТСН.
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Рецепт запеченной свинины
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной грудинки;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки молотой сладкой паприки;
– соль и перец по вкусу;
– любимые специи.
Приготовление:
- Вымойте свиную грудинку и обсушите бумажным полотенцем.
- Почистите чеснок и пропустите через пресс.
- Для маринада смешайте чеснок, паприку, черный молотый перец и соль в миске.
- Натрите грудинку этой смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
- Положите грудинку в рукав для запекания и завяжите концы.
- Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часа.
- За 20 минут до окончания выпекания разрежьте рукав сверху и откройте грудинку для подрумянивания.
Приятного аппетита!
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