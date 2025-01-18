Сочное и ароматное мясо будет прекрасным украшением стола на выходные. Готовить его легко, а наслаждение можно растянуть. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт ТСН.

Читайте также Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит

Рецепт запеченной свинины

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной грудинки;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки молотой сладкой паприки;
– соль и перец по вкусу;
– любимые специи.

Приготовление:

  1. Вымойте свиную грудинку и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Почистите чеснок и пропустите через пресс.
  3. Для маринада смешайте чеснок, паприку, черный молотый перец и соль в миске.
  4. Натрите грудинку этой смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
  5. Положите грудинку в рукав для запекания и завяжите концы.
  6. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часа.
  7. За 20 минут до окончания выпекания разрежьте рукав сверху и откройте грудинку для подрумянивания.

Приятного аппетита!

Она подарит множество впечатлений: готовим пиццу "Цезарь" по оригинальному рецепту.