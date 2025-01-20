Як приготувати американський пиріг: рецепт, який повторить кожен

Ароматний американський пиріг із яблуками — це класика, яка завжди вражає. Він простий у приготуванні і наповнює дім теплом і затишком.

Це ідеальний десерт для будь-якої події або просто для душевного вечора з рідними. 24 Канал пропонує спробувати створити цю смачну магію вдома за рецептом All recipes. Цікаво Хто не скуштує – вимагає рецепт: відеорецепт пляцка "Отаман" від Лілії Цвіт Рецепт американського пирога Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів холодної води;

– дрібка солі;

– 6 – 8 яблук;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 столова ложка крохмалю. Приготування: Змішайте борошно з дрібкою солі. Додайте вершкове масло, нарізане кубиками, та розітріть у крихту. Влийте холодну воду й замісіть м’яке тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть у плівку й охолоджуйте 30 хвилин. Очистіть яблука, наріжте їх тонкими скибочками. Змішайте з цукром, корицею та крохмалем. Розкачайте одну частину тіста й викладіть у форму, зробивши бортики. Наповніть форму начинкою. Розкачайте другу частину тіста й накрийте пиріг. Защипніть краї й зробіть надрізи зверху для виходу пари. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пиріг 45 – 50 хвилин, поки він стане золотистим. Охолодіть перед подачею. Можна подавати з кулькою морозива. Смачного! Це необхідно знати: чи потрібно ставити тісто у холодильник.