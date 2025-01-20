УКР РУС
20 січня 2025, 10:45
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Як приготувати американський пиріг: рецепт, який повторить кожен

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ароматний американський пиріг із яблуками — це класика, яка завжди вражає. Він простий у приготуванні і наповнює дім теплом і затишком.

Це ідеальний десерт для будь-якої події або просто для душевного вечора з рідними. 24 Канал пропонує спробувати створити цю смачну магію вдома за рецептом All recipes.

Цікаво Хто не скуштує – вимагає рецепт: відеорецепт пляцка "Отаман" від Лілії Цвіт

Рецепт американського пирога

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів холодної води;
– дрібка солі;
– 6 – 8 яблук;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

  1. Змішайте борошно з дрібкою солі.
  2. Додайте вершкове масло, нарізане кубиками, та розітріть у крихту.
  3. Влийте холодну воду й замісіть м’яке тісто.
  4. Розділіть його на дві частини, загорніть у плівку й охолоджуйте 30 хвилин.
  5. Очистіть яблука, наріжте їх тонкими скибочками.
  6. Змішайте з цукром, корицею та крохмалем.
  7. Розкачайте одну частину тіста й викладіть у форму, зробивши бортики. Наповніть форму начинкою. Розкачайте другу частину тіста й накрийте пиріг. Защипніть краї й зробіть надрізи зверху для виходу пари.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пиріг 45 – 50 хвилин, поки він стане золотистим.
  9. Охолодіть перед подачею. Можна подавати з кулькою морозива.

Смачного!

Це необхідно знати: чи потрібно ставити тісто у холодильник.