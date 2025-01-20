Это идеальный десерт для любого события или просто для душевного вечера с родными. 24 Канал предлагает попробовать создать эту вкусную магию дома по рецепту All recipes.

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Рецепт американского пирога

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 300 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров холодной воды;
– щепотка соли;
– 6 – 8 яблок;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с щепоткой соли.
  2. Добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку.
  3. Влейте холодную воду и замесите мягкое тесто.
  4. Разделите его на две части, заверните в пленку и охлаждайте 30 минут.
  5. Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками.
  6. Смешайте с сахаром, корицей и крахмалом.
  7. Раскатайте одну часть теста и выложите в форму, сделав бортики. Наполните форму начинкой. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог. Защипните края и сделайте надрезы сверху для выхода пара.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог 45 – 50 минут, пока он станет золотистым.
  9. Охладите перед подачей. Можно подавать с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Это необходимо знать: нужно ли ставить тесто в холодильник.