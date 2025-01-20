Это идеальный десерт для любого события или просто для душевного вечера с родными. 24 Канал предлагает попробовать создать эту вкусную магию дома по рецепту All recipes.
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Рецепт американского пирога
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров холодной воды;
– щепотка соли;
– 6 – 8 яблок;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 столовая ложка крахмала.
Приготовление:
- Смешайте муку с щепоткой соли.
- Добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку.
- Влейте холодную воду и замесите мягкое тесто.
- Разделите его на две части, заверните в пленку и охлаждайте 30 минут.
- Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками.
- Смешайте с сахаром, корицей и крахмалом.
- Раскатайте одну часть теста и выложите в форму, сделав бортики. Наполните форму начинкой. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог. Защипните края и сделайте надрезы сверху для выхода пара.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог 45 – 50 минут, пока он станет золотистым.
- Охладите перед подачей. Можно подавать с шариком мороженого.
Приятного аппетита!
Это необходимо знать: нужно ли ставить тесто в холодильник.