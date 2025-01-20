Це ідеальний десерт для будь-якої події або просто для душевного вечора з рідними. 24 Канал пропонує спробувати створити цю смачну магію вдома за рецептом All recipes.
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Рецепт американського пирога
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів холодної води;
– дрібка солі;
– 6 – 8 яблук;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Змішайте борошно з дрібкою солі.
- Додайте вершкове масло, нарізане кубиками, та розітріть у крихту.
- Влийте холодну воду й замісіть м’яке тісто.
- Розділіть його на дві частини, загорніть у плівку й охолоджуйте 30 хвилин.
- Очистіть яблука, наріжте їх тонкими скибочками.
- Змішайте з цукром, корицею та крохмалем.
- Розкачайте одну частину тіста й викладіть у форму, зробивши бортики. Наповніть форму начинкою. Розкачайте другу частину тіста й накрийте пиріг. Защипніть краї й зробіть надрізи зверху для виходу пари.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пиріг 45 – 50 хвилин, поки він стане золотистим.
- Охолодіть перед подачею. Можна подавати з кулькою морозива.
Смачного!
Це необхідно знати: чи потрібно ставити тісто у холодильник.