Він такий смачний: як приготувати салат з язика
В холодні зимові вечори ніщо не здатне зігріти так, як смачна, тепла страва. Якщо ви шукаєте щось по-справжньому особливе, то теплий рецепт з язика та овочів-гриль – саме те, що вам потрібно.
Ця страва поєднує в собі тепло та вишуканість. Приготований за цим рецептом язик має неперевершений смак та ніжність, інформує 24 Канал з посиланням на Сookpad.
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Теплий рецепт з язика та овочів-гриль
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів свинного язика;
– 1 болгарський перець;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 4 зубчики часнику;.
– 8 помідорів черрі;
– 1 столова ложка олії для смаження;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1/4 перець чилі (пластівці);
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі для варіння язика;
– 1 чайна ложка суміш перців (для варіння язика);
– 2 лаврових листи (для варіння язика).
Приготування:
- Язик ретельно промийте під проточною водою.
- Помістіть його у каструлю, залийте водою та додайте сіль, суміш перців горошком і лавровий лист.
- Доведіть до кипіння, зніміть ложкою накип і варіть на слабкому вогні при закритій кришці 1,5 години до готовності.
- Готовий язик помісіть під струмінь холодної води, почистіть і наріжте кружальцями.
- Розігрійте сковорідку гриль, влийте олію та викладіть язик.
- Очищені перець, цибулю, часник і помідор, крупно наріжте на кубики.
- Обсмажте овочі на сковороді-гриль, змащеній олією.
- З'єднайте язик і гарячі овочі-гриль.
- Для заправки змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік лимона і пластівці перцю чилі.
- Полийте соусом овочі-гриль і язик.
- Подавайте салат відразу теплим.
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