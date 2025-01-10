Цей спосіб приготування гречки точно вас приємно здивує. В результаті ви вже отримаєте готову страву, яка не потребує соусу чи інших додаткових компонентів. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу Ukr.Media.
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Рецепт оригінальної гречки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1,5 склянки гречаної крупи;
– 2 склянки води;
– банка тунця в олії;
– 2 солоні огірки;
– 1 цибуля;
– сіль до смаку.
Приготування:
Добре промийте гречану крупу та трохи просушіть її. Головне, щоб у крупі не залишилося води.
У каструлі розігрійте приблизно чайну ложку олії, всипте підготовлену крупу та обсмажуйте на сильному вогні 5 – 7 хвилин.
Коли крупа почне потріскувати, влийте дві склянки окропу, посоліть до смаку, зменшіть вогонь та варіть 10 хвилин.
Наріжте солоні огірки на невеликі кубики. Важливо, щоб огірки були смачними та кисленькими, а не надто солодкими.
Цибулю наріжте чверть кільцями і обсмажуйте на невеликій кількості рослинної олії до золотистого кольору.
Готуйте на середньому вогні, щоб цибуля не підгоріла, а зарум’янилася. До речі, можна додати щіпку цукру, щоб зробити її ще смачнішою.
Коли цибуля буде готова, додайте до сотейника відварену гречку.
Додайте солоні огірки та баночку консервованого тунця.
Акуратно перемішайте всі інгредієнти. Трохи прогрійте разом. Потім накрийте кришкою, зніміть з вогню та дайте постояти 5 – 7 хвилин.
Смачного!
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