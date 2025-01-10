Цей спосіб приготування гречки точно вас приємно здивує. В результаті ви вже отримаєте готову страву, яка не потребує соусу чи інших додаткових компонентів. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу Ukr.Media.

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Інгредієнти:

– 1,5 склянки гречаної крупи;

– 2 склянки води;

– банка тунця в олії;

– 2 солоні огірки;

– 1 цибуля;

– сіль до смаку.

Приготування:

Добре промийте гречану крупу та трохи просушіть її. Головне, щоб у крупі не залишилося води.

У каструлі розігрійте приблизно чайну ложку олії, всипте підготовлену крупу та обсмажуйте на сильному вогні 5 – 7 хвилин.

Коли крупа почне потріскувати, влийте дві склянки окропу, посоліть до смаку, зменшіть вогонь та варіть 10 хвилин.

Наріжте солоні огірки на невеликі кубики. Важливо, щоб огірки були смачними та кисленькими, а не надто солодкими.

Цибулю наріжте чверть кільцями і обсмажуйте на невеликій кількості рослинної олії до золотистого кольору.

Готуйте на середньому вогні, щоб цибуля не підгоріла, а зарум’янилася. До речі, можна додати щіпку цукру, щоб зробити її ще смачнішою.

Коли цибуля буде готова, додайте до сотейника відварену гречку.

Додайте солоні огірки та баночку консервованого тунця.