Якщо у вас є оселедець – не поспішайте йти звичним шляхом. Є варіант бюджетного рибного делікатесу, який заслуговує місця навіть на святковому столі. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Шуба".
Корисно Так буде в рази смачніше: готуємо гречку в оригінальний спосіб
Рецепт закуски з оселедцем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів філе оселедця;
– 250 грамів огірка;
– 100 грамів цибулі;
– 400 грамів сметани (20%);
– пучок кропу;
– 10 грамів желатину;
– сіль та перець до смаку;
– 125 мілілітрів холодної води;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Огірки наріжте кубиком, а цибулю наріжте трохи дрібніше. Кріп подрібніть. Оселедець поріжте невеликими кубиками. Помістіть інгредієнти у різні миски.
- У велику миску (у ній ми збиратимемо закуску) відправте нашаткований кріп і оселедець.
- Цибулю ошпарте окропом і відкиньте на сито, а огірки злегка посоліть і дайте постояти, (періодично помішуйте).
- Потім відправте огірки разом з соком, що виділився, і цибулю в миску з оселедцем і кропом.
- Желатин залийте холодною питною водою і перемішайте. Залиште, поки желатин набухне. Потім, нагрійте суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи. Коли желатин повністю розчиниться, тонкою цівкою, безперервно працюючи віночком, введіть желатинову суміш у сметану.
- З’єднайте всі продукти, ретельно перемішайте, спробуйте на смак, посоліть і поперчіть.
- Розкладіть масу по силіконових формах або маленьких склянках. Дійте швидко, закуска швидко схоплюється. Має вийти приблизно 22 формочки.
- Відправте їх в холодильник на 4 – 5 годин.
- Подавайте закуску, вийнявши з форм і перевернувши, або прямо в склянках. Безпосередньо перед подачею можна прикрасити закуску зеленою цибулею.
Смачного!
Крабові палички та сир "косичка": рецепт оригінального салату.