Якщо у вас є оселедець – не поспішайте йти звичним шляхом. Є варіант бюджетного рибного делікатесу, який заслуговує місця навіть на святковому столі. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Шуба".

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Рецепт закуски з оселедцем

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів філе оселедця;

– 250 грамів огірка;

– 100 грамів цибулі;

– 400 грамів сметани (20%);

– пучок кропу;

– 10 грамів желатину;

– сіль та перець до смаку;

– 125 мілілітрів холодної води;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Огірки наріжте кубиком, а цибулю наріжте трохи дрібніше. Кріп подрібніть. Оселедець поріжте невеликими кубиками. Помістіть інгредієнти у різні миски. У велику миску (у ній ми збиратимемо закуску) відправте нашаткований кріп і оселедець. Цибулю ошпарте окропом і відкиньте на сито, а огірки злегка посоліть і дайте постояти, (періодично помішуйте). Потім відправте огірки разом з соком, що виділився, і цибулю в миску з оселедцем і кропом. Желатин залийте холодною питною водою і перемішайте. Залиште, поки желатин набухне. Потім, нагрійте суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи. Коли желатин повністю розчиниться, тонкою цівкою, безперервно працюючи віночком, введіть желатинову суміш у сметану. З’єднайте всі продукти, ретельно перемішайте, спробуйте на смак, посоліть і поперчіть. Розкладіть масу по силіконових формах або маленьких склянках. Дійте швидко, закуска швидко схоплюється. Має вийти приблизно 22 формочки. Відправте їх в холодильник на 4 – 5 годин. Подавайте закуску, вийнявши з форм і перевернувши, або прямо в склянках. Безпосередньо перед подачею можна прикрасити закуску зеленою цибулею.

Смачного!

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