Не потрібно платити понад 100 гривень: смачні шпроти в олії можна приготувати вдома

Майстерність господині визначається вмінням створити шедевр з найпростіших інгредієнтів. І деякі рецепти просто межують з геніальністю!

Закуски зі шпротами завжди додають атмосфері святковості. Вони прості у приготуванні, не потребують витрат, а результат завжди виходить на найвищому рівні.

З чого готують шпроти?

Шпрот – це невелика морська риба з родини оселедцевих, яка мешкає переважно у Балтійському, Північному та Норвезькому морях. Найчастіше під цією назвою мають на увазі балтійського шпрота – дрібну сріблясту рибу довжиною приблизно 10 – 15 сантиметрів, яка тримається великими косяками. Саме її найчастіше використовують для приготування знаменитих консервованих шпротів, розповідає Zielona interia.

Попри популярність у магазинах, шпрот – це не окремий спосіб приготування, а конкретна риба. Водночас у побуті словом "шпроти" часто називають і самі консерви з копченої дрібної риби в олії. Для них можуть використовувати не лише справжнього шпрота, а й інші дрібні оселедцеві види, наприклад кільку або салаку.

Ця риба має характерне витягнуте тіло, сріблясті боки та темнішу спину. Вона харчується планктоном і є важливою частиною морської екосистеми, оскільки сама стає їжею для більших риб, морських птахів і ссавців. Через великі косяки шпротів активно виловлюють у промислових масштабах, особливо в Балтійському морі.

Як зробити шпроти вдома?

Вам точно варто спробувати цю закуску.

Інгредієнти:

– 1 кілограм 300 грамів дрібної риби;

– 300 мілілітрів міцного чорного чаю;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 лавровий лист;

– 2 бутони гвоздики;

– 7 – 8 горошин духмяного перцю;

– 0,5 чайної ложки гострого перцю;

– 1 столова ложка оцту 9%.

Приготування:

Для домашніх шпротів найкраще підходять салака, кілька або хамса. Рибу добре помийте, відріжте голови та видаліть нутрощі. Зручно робити це гострим ножем або кухонними ножицями. Після очищення ще раз ретельно промийте рибу в холодній воді та обов’язково приберіть чорну плівку всередині, щоб не було гіркоти. Дайте стекти зайвій рідині. Щоб риба під час приготування менше розпадалася, збризніть її звичайним 9% оцтом і залиште приблизно на 10 хвилин. Потім ще раз промийте у холодній воді. Підготовлену рибу щільно викладіть у форму для запікання або каструлю з товстим дном. Найкраще розкладати її “валетиком”, максимально близько одна до одної. Окремо заваріть дуже міцний чорний чай без добавок. Чай має настоятися приблизно 10 хвилин і стати насиченим. Відміряйте 300 мілілітрів напою та додайте до нього лавровий лист, гвоздику, духмяний перець, гострий перець, сіль, цукор і рафіновану олію. Усе добре перемішайте та залийте цією сумішшю рибу. Якщо готуєте шпроти на плиті, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте рибу на мінімальному вогні приблизно 2 – 2,5 години. Якщо використовуєте духовку, форму зверху накрийте фольгою або кришкою. Поставте рибу в холодну духовку, спочатку увімкніть температуру 180 градусів на 30 хвилин. Потім зменште температуру до 150 градусів і готуйте ще 1 годину під фольгою. Після цього зніміть фольгу та залиште рибу в духовці ще на 1 годину при тій самій температурі, щоб частина рідини випарувалася. Готові шпроти залиште до повного охолодження прямо у формі. Лише після цього обережно перекладіть рибу в контейнери або банки разом із рідиною, у якій вона готувалася. Так шпроти залишатимуться соковитими та добре зберігатимуться в холодильнику.

Як приготувати салат з шпротами?

А коли основний інгредієнт вже є – можна готувати щось смачненьке. Наприклад, салат від порталу Cookpad.

Інгредієнти:

– 3 – 4 картоплини;

– 3 курячі яйця;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 банка шпротів;

– 120 грамів твердого сиру;

– зелена цибуля до смаку;

– майонез до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування: