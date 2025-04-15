Щоб все було ідеально: перевірені секрети, з якими паска не буде кришитися

Ароматна та ніжна паска – головна зірка великодніх святкувань. Тому не дивно, що кожна господиня прагне, аби результат був просто ідеальним.

Для того, щоб паска мала ідеальну текстуру, важливо звернути увагу на кілька нюансів. Вони можуть здаватися незначними, але грають ключову роль у приготуванні великодньої випічки, інформує 24 Канал.

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Обирайте правильне борошно

Для паски найкраще підійде борошно першого сорту. На відміну від борошна вищого ґатунку, в ньому багато клейковини та крохмалю – саме те, що потрібно для великодньої випічки.

Окрім того, з таким борошном тісто залишиться еластичним, збереже форму під час випікання, а паска вийде легкою та повітряною.

Секрет вдалої паски – у замішуванні тіста / Фото Freepik

Також варто точно дотримуватися пропорцій, які вказані у рецепті. Найменша похибка вплине на консистентність тіста, а відтак – і на кінцевий результат. Тісто потрібно вимішувати довго і ретельно, не менш як 15 хвилин, щоб воно було еластичним, гладким та набрало клейковини.

А ще не забувайте додати сіль. Вона не тільки зробить смак тіста виразнішим, а й покращить консистенцію тієї ж клейковини.

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