Чтобы все было идеально: проверенные секреты, с которыми кулич не будет крошиться

Ароматная и нежная пасха – главная звезда пасхальных празднований. Поэтому неудивительно, что каждая хозяйка стремится, чтобы результат был просто идеальным.

Для того, чтобы пасха имела идеальную текстуру, важно обратить внимание на несколько нюансов. Они могут казаться незначительными, но играют ключевую роль в приготовлении пасхальной выпечки, информирует 24 Канал.

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Выбирайте правильную муку

Для пасхи лучше всего подойдет мука первого сорта. В отличие от муки высшего сорта, в ней много клейковины и крахмала – именно то, что нужно для пасхальной выпечки.

Кроме того, с такой мукой тесто останется эластичным, сохранит форму во время выпекания, а кулич получится легким и воздушным.

Секрет удачной пасхи – в замешивании теста / Фото Freepik

Также стоит точно придерживаться пропорций, которые указаны в рецепте. Малейшая погрешность повлияет на консистентность теста, а затем – и на конечный результат. Тесто нужно вымешивать долго и тщательно, не менее 15 минут, чтобы оно было эластичным, гладким и набрало клейковины.

А еще не забывайте добавить соль. Она не только сделает вкус теста более выразительным, но и улучшит консистенцию той же клейковины.

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