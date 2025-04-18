Елементарно, але працює: що робити, щоб паска не падала

Паска, який би її варіант не готували, обовʼязково повинна бути пишною. І тут важливо зробити елементарних помилок, які негайно все зіпсують.

Тісто для паски повинно рости як до випікання, так і в духовці. Як власними руками не зашкодити процесу – розповідає 24 Канал.

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Що робити, щоб тісто не падало

Перепад температури та протяг – головні вороги ідеальної паски. Якщо ви хочете домогтися найкращого результату, то важливо уникати цих двох факторів.

Секрети тіста для паски / Фото з соцмереж

Саме тому всі інгредієнти для паски повинні бути кімнатної температури. Коли ж ви замісите тісто, воно повинно підростати у теплому місці без протягів.

Під час дверцята духовки не можна відкривати до того моменту, поки тісто добре не пропечеться. На це як правило потрібно 25 – 30 хвилин.

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