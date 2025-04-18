Тесто для пасхи должно расти как до выпекания, так и в духовке. Как собственными руками не навредить процессу – рассказывает 24 Канал.

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Что делать, чтобы тесто не падало

Перепад температуры и сквозняк – главные враги идеальной пасхи. Если вы хотите добиться наилучшего результата, то важно избегать этих двух факторов.

Секреты теста для пасхи / Фото из соцсетей

Именно поэтому все ингредиенты для пасхи должны быть комнатной температуры. Когда вы замесите тесто, оно должно подрастать в теплом месте без сквозняков.

Во время дверцы духовки нельзя открывать до того момента, пока тесто хорошо не пропечется. На это, как правило, нужно 25 – 30 минут.

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