1 серпня, 11:29
Напій, який прийшов до нас з сивої давнини: як приготувати автентичний український спотикач
Основні тези
- Спотикач – традиційний український напій, який варто спробувати кожному.
- Напій хмільний, але має дуже приємні смакові відтінки.
Наші предки вміли творити шедеври з найпростіших інгредієнтів. Особливо майстерними вони були у хмільних напоях, які не втрачають актуальності і зараз.
Як зрозуміло з назви, спотикач – хмільний напій, тож хоч він і смачний, при вживанні кількість варто обмежувати. Найкраще він смакуватиме холодними осінніми й зимовими вечорами, тож 24 Канал пропонує підготуватися до них з рецептом порталу Shuba.
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Як приготувати спотикач?
- Час: 1 година + настоювання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр горілки;
– 1 столова ложка ваніліну;
– 1 столова ложка тертого мускатного горіха;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– 2 склянки цукру.
Приготування:
- Змішайте ванілін, тертий мускатний горіх та корицю.
- Залийте суміш горілкою, перемішайте та залиште настоюватися на 14 днів.
- Процідіть напій через марлю.
- Перелийте напій у каструлю з товстим дном. Додайте цукор та варіть до закипання. Постійно помішуйте.
- Після цього охолодіть напій, подавайте до столу охолодженим.
Смачного!
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