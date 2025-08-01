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1 серпня, 11:29
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Напій, який прийшов до нас з сивої давнини: як приготувати автентичний український спотикач

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Спотикач – традиційний український напій, який варто спробувати кожному.
  • Напій хмільний, але має дуже приємні смакові відтінки. 

Наші предки вміли творити шедеври з найпростіших інгредієнтів. Особливо майстерними вони були у хмільних напоях, які не втрачають актуальності і зараз.

Як зрозуміло з назви, спотикач – хмільний напій, тож хоч він і смачний, при вживанні кількість варто обмежувати. Найкраще він смакуватиме холодними осінніми й зимовими вечорами, тож 24 Канал пропонує підготуватися до них з рецептом порталу Shuba

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Як приготувати спотикач? 

  • Час: 1 година + настоювання
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 літр горілки;
– 1 столова ложка ваніліну;
– 1 столова ложка тертого мускатного горіха;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– 2 склянки цукру. 

Приготування

  1. Змішайте ванілін, тертий мускатний горіх та корицю.
  2. Залийте суміш горілкою, перемішайте та залиште настоюватися на 14 днів.
  3. Процідіть напій через марлю.
  4. Перелийте напій у каструлю з товстим дном. Додайте цукор та варіть до закипання. Постійно помішуйте.
  5. Після цього охолодіть напій, подавайте до столу охолодженим. 

Смачного!

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