Паска буде кольору сонця: що додати у великодню випічку, щоб вона була жовтою

Паска повинна бути не тільки смачна, а й мати насичений жовтогарячий колір. І є кілька секретів, як легко досягнути цього результату.

Є кілька способів, якими досвідчені господині надають пасці насиченого жовтого кольору. 24 Канал розповість про них, а яким скористатися – вирішуйте на свій смак.

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Як зробити паску жовтою

Щоб тісто для паски мало приємний жовтий відтінок, дехто з господинь використовує не цілі яйця, а лише жовтки — так випічка набуває теплішого, насиченого кольору. Ще один спосіб — трохи підсолити жовтки, накрити їх харчовою плівкою і залишити в холодильнику на кілька годин або навіть на ніч. Завдяки такому "відпочинку" жовтки стають яскравішими, що, відповідно, відображається і на кольорі готового тіста. Після настоювання їх можна з’єднати з білками та додати до тіста.

Улюблена великодня випічка / Фото Freepik

До речі, якщо окремо збити білки та жовтки, тісто стане ніжнішим і більш повітряним. Для додаткового кольору та легкого вишуканого аромату можна скористатися шафраном — дрібку спеції залийте ромом, коньяком, горілкою або просто окропом і дайте настоятись кілька годин. Отриманий настій разом із шафраном додається в тісто вже після першого підйому, разом із сухофруктами, горіхами чи цукатами.

Ще одна альтернатива — куркума. Всього пів чайної ложки на 500 грамів борошна надасть тісту м’якого золотавого кольору. Найкраще додавати її в рідкі інгредієнти, добре перемішуючи, щоб фарбування було рівномірним і без плям.

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