Есть несколько способов, которыми опытные хозяйки придают паске насыщенный желтый цвет. 24 Канал расскажет о них, а каким воспользоваться – решайте на свой вкус.

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Как сделать паску желтой

Чтобы тесто для кулича имело приятный желтый оттенок, некоторые хозяйки используют не целые яйца, а только желтки – так выпечка приобретает более теплый, насыщенный цвет. Еще один способ – немного подсолить желтки, накрыть их пищевой пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов или даже на ночь. Благодаря такому "отдыху" желтки становятся ярче, что, соответственно, отображается и на цвете готового теста. После настаивания их можно соединить с белками и добавить в тесто.

Любимая пасхальная выпечка / Фото Freepik

Кстати, если отдельно взбить белки и желтки, тесто станет более нежным и более воздушным. Для дополнительного цвета и легкого изысканного аромата можно воспользоваться шафраном – щепотку специи залейте ромом, коньяком, водкой или просто кипятком и дайте настояться несколько часов. Полученный настой вместе с шафраном добавляется в тесто уже после первого подъема, вместе с сухофруктами, орехами или цукатами.

Еще одна альтернатива – куркума. Всего пол чайной ложки на 500 граммов муки придаст тесту мягкий золотистый цвет. Лучше всего добавлять ее в жидкие ингредиенты, хорошо перемешивая, чтобы окрашивание было равномерным и без пятен.

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