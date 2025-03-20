Десерт, який любили всі діти "тих часів": рецепт тієї самої шоколадної ковбаси з 90-х

Улюблений десерт дітей – шоколадна ковбаска – залишається популярний вже не одне покоління. Багато мам та дітей з теплотою згадують, як у дитинстві готували та куштували ці чудові шоколадні ласощі.

Цей простий у приготуванні десерт можна приготувати й на своїй кухні. Рецептом шоколадної ковбаси ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі новини. Читайте також Мінімум інгредієнтів і часу: готуємо шоколадний фондан, який вийде у кожного всього за 10 хвилин Шоколадна ковбаса Час: 40 хвилин без застигання

40 хвилин без застигання Порції: 2 Інгредієнти:

– 180 грамів вершкового масла;

– 90 грамів мигдалю;

– 4 столові ложки какао;

– 3 столові ложки цукру;

– 150 мілілітрів молока;

– 500 грамів печива;

– цукрова пудра для посипання. Як зробити шоколадну ковбасу: дивіться відео Приготування: Подрібніть звичайне цукрове або пісочне печиво до стану крихти.

У блендер також висипте мигдаль і подрібніть його.

Тепер візьміть каструлю та відправте в неї вершкове масло, какао, цукор і молоко. Добре перемішайте та поставте все на плиту. Варіть на слабкому вогні, постійно перемішуючи. Маса має стати однорідною, а цукор повністю розчинитися.

Вимкніть вогонь і налийте її в миску з печивом, поки вона ще гаряча. Туди ж додайте подрібнені горіхи. Добре перемішайте отриману масу. Тісто для солодкої ковбаси готове.

Візьміть чистий поліетиленовий пакет і покладіть в нього шоколадну масу. З усього тіста у вас вийде дві ковбаски середнього розміру.

Сформуйте ковбасу. Приберіть її у холодильник на декілька годин.

Дістаньте шоколадну ковбасу, викладіть її на тарілку, красиво наріжте та присипте цукровою пудрою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся, як приготувати арахісову пасту в домашніх умовах.