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20 березня, 12:26
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Десерт, який любили всі діти "тих часів": рецепт тієї самої шоколадної ковбаси з 90-х

Марта Касіянчук

Улюблений десерт дітей – шоколадна ковбаска – залишається популярний вже не одне покоління. Багато мам та дітей з теплотою згадують, як у дитинстві готували та куштували ці чудові шоколадні ласощі.

Цей простий у приготуванні десерт можна приготувати й на своїй кухні. Рецептом шоколадної ковбаси ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі новини.

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Шоколадна ковбаса

  • Час: 40 хвилин без застигання
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 180 грамів вершкового масла;
– 90 грамів мигдалю;
– 4 столові ложки какао;
– 3 столові ложки цукру;
– 150 мілілітрів молока;
– 500 грамів печива;
– цукрова пудра для посипання. 

Як зробити шоколадну ковбасу: дивіться відео

Приготування:

  1. Подрібніть звичайне цукрове або пісочне печиво до стану крихти. 
     
  2. У блендер також висипте мигдаль і подрібніть його.
     
  3. Тепер візьміть каструлю та відправте в неї вершкове масло, какао, цукор і молоко. Добре перемішайте та поставте все на плиту. Варіть на слабкому вогні, постійно перемішуючи. Маса має стати однорідною, а цукор повністю розчинитися.
     
  4. Вимкніть вогонь і налийте її в миску з печивом, поки вона ще гаряча. Туди ж додайте подрібнені горіхи. Добре перемішайте отриману масу. Тісто для солодкої ковбаси готове.
     
  5. Візьміть чистий поліетиленовий пакет і покладіть в нього шоколадну масу. З усього тіста у вас вийде дві ковбаски середнього розміру.
     
  6. Сформуйте ковбасу. Приберіть її у холодильник на декілька годин.
     
  7. Дістаньте шоколадну ковбасу, викладіть її на тарілку, красиво наріжте та присипте цукровою пудрою.

Смачного!

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