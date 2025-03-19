Мінімум інгредієнтів і часу: готуємо шоколадний фондан, який вийде у кожного всього за 10 хвилин
Шоколадний фондан, вишуканий десерт родом із Франції, привертає увагу своїм насиченим смаком і простотою приготування. Ці ласощі відрізняються від інших кондитерських виробів тим, що потребують мінімум інгредієнтів і часу.
Доклавши трохи зусиль і практики, а також знаючи важливі нюанси, можна приготувати чудовий десерт, який неодмінно стане улюбленим. Рецептом шоколадного фондану ділиться 24 Канал з посиланням на переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Паву).
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Шоколадний фондан
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 50 грамів чорного шоколаду 70%;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 40 грамів цукру;
– 30 грамів борошна;
– дрібка солі.
Як спекти шоколадний фондан: дивіться відео
Приготування:
- Розтопіть шоколад із маслом.
- Збийте яйце, жовток і цукор.
- Додайте шоколад, потім борошно і сіль.
- Випікайте у змащених формах 7 – 9 хвилин при температурі 200 градусів.
- Переверніть на тарілку, додайте збоку кульку пломбіру і насолоджуйтеся.
Смачного!
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