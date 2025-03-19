Мінімум інгредієнтів і часу: готуємо шоколадний фондан, який вийде у кожного всього за 10 хвилин

Шоколадний фондан, вишуканий десерт родом із Франції, привертає увагу своїм насиченим смаком і простотою приготування. Ці ласощі відрізняються від інших кондитерських виробів тим, що потребують мінімум інгредієнтів і часу.

Доклавши трохи зусиль і практики, а також знаючи важливі нюанси, можна приготувати чудовий десерт, який неодмінно стане улюбленим. Рецептом шоколадного фондану ділиться 24 Канал з посиланням на переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Паву).

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Шоколадний фондан

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів чорного шоколаду 70%;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 яйце + 1 жовток;

– 40 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

– дрібка солі.

Як спекти шоколадний фондан: дивіться відео

Приготування:

Розтопіть шоколад із маслом.

Збийте яйце, жовток і цукор.

Додайте шоколад, потім борошно і сіль.

Випікайте у змащених формах 7 – 9 хвилин при температурі 200 градусів.

Переверніть на тарілку, додайте збоку кульку пломбіру і насолоджуйтеся.

Смачного!

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