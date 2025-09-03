Смачні десерти – це окремий вид задоволення та відпочинку від важких буднів. І для насолоди чимось особливим навіть не потрібно виходити у магазин!

Цей торт без випікання дозволить вам пізнати нові грані кулінарної насолоди. 24 Канал пропонує влаштувати собі свято з рецептом порталу "На пенсії". Повірте, цей торт буде зʼявлятися на вашому столі дуже часто! Буде цікаво Шарлотка і поряд не стоїть: готуємо яблучний пиріг "Невидимка", який зникає в мить Як приготувати шоколадний торт без випікання? Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 50 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– ванілін до смаку;

– 2 пачки шоколадного печива;

– 1 плитка шоколаду;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії. Приготування: Спершу готуємо заварний крем. Яйця збиваємо з цукром до однорідності. Поступово вливаємо молоко, не перестаючи помішувати. Додаємо борошно та ванілін, перемішуємо. Ставимо масу на маленький вогонь, кладемо вершкове масло й чекаємо, поки воно розтане. Варимо, постійно помішуючи, доки крем не загусне і не почне закипати. Відставляємо, щоб охолонув. Далі формуємо торт: викладаємо шар печива, заливаємо кремом, і повторюємо так кілька разів. Для глазурі на водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо трішки рослинної олії й ретельно перемішуємо. Отриманою масою поливаємо торт зверху. Ставимо його остигати, після чого подаємо до столу з улюбленими напоями. Який напій подати з тортом? Окрім звичних чаю та кави, поки на вулиці спекотно, варто приготувати ароматний компот з яблук.

Це займає лише декілька хвилин, а компот смакує куди краще за магазинні напої.