3 вересня, 22:17
Шоколад і заварний крем: вишуканий торт без випікання, який перевершує усі фантазії
Основні тези
- Торт без випікання – це чудова знахідка для заклопотаних господинь.
- Основні інгредієнти включають молоко, яйця, борошно, цукор, вершкове масло, ванілін, шоколадне печиво, шоколад і рослинну олію.
Смачні десерти – це окремий вид задоволення та відпочинку від важких буднів. І для насолоди чимось особливим навіть не потрібно виходити у магазин!
Цей торт без випікання дозволить вам пізнати нові грані кулінарної насолоди. 24 Канал пропонує влаштувати собі свято з рецептом порталу "На пенсії". Повірте, цей торт буде зʼявлятися на вашому столі дуже часто!
Як приготувати шоколадний торт без випікання?
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 50 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– ванілін до смаку;
– 2 пачки шоколадного печива;
– 1 плитка шоколаду;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Спершу готуємо заварний крем. Яйця збиваємо з цукром до однорідності. Поступово вливаємо молоко, не перестаючи помішувати.
- Додаємо борошно та ванілін, перемішуємо.
- Ставимо масу на маленький вогонь, кладемо вершкове масло й чекаємо, поки воно розтане. Варимо, постійно помішуючи, доки крем не загусне і не почне закипати. Відставляємо, щоб охолонув.
- Далі формуємо торт: викладаємо шар печива, заливаємо кремом, і повторюємо так кілька разів.
- Для глазурі на водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо трішки рослинної олії й ретельно перемішуємо. Отриманою масою поливаємо торт зверху.
- Ставимо його остигати, після чого подаємо до столу з улюбленими напоями.
Який напій подати з тортом?
- Окрім звичних чаю та кави, поки на вулиці спекотно, варто приготувати ароматний компот з яблук.
- Це займає лише декілька хвилин, а компот смакує куди краще за магазинні напої.