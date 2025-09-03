Вкусные десерты – это отдельный вид удовольствия и отдыха от тяжелых будней. И для наслаждения чем-то особенным даже не нужно выходить в магазин!

Этот торт без выпекания позволит вам познать новые грани кулинарного наслаждения. 24 Канал предлагает устроить себе праздник с рецептом портала "На пенсии". Поверьте, этот торт будет появляться на вашем столе очень часто! Будет интересно Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока Как приготовить шоколадный торт без выпекания? Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 50 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– ванилин по вкусу;

– 2 пачки шоколадного печенья;

– 1 плитка шоколада;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Сначала готовим заварной крем. Яйца взбиваем с сахаром до однородности. Постепенно вливаем молоко, не переставая помешивать. Добавляем муку и ванилин, перемешиваем. Ставим массу на маленький огонь, кладем сливочное масло и ждем, пока оно растает. Варим, постоянно помешивая, пока крем не загустеет и не начнет закипать. Отставляем, чтобы остыл. Далее формируем торт: выкладываем слой печенья, заливаем кремом, и повторяем так несколько раз. Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад, добавляем немного растительного масла и тщательно перемешиваем. Полученной массой поливаем торт сверху. Ставим его остывать, после чего подаем к столу с любимыми напитками. Какой напиток подать с тортом? Кроме привычных чая и кофе, пока на улице жарко, стоит приготовить ароматный компот из яблок.

Это занимает всего несколько минут, а компот на вкус куда лучше магазинных напитков.