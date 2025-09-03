3 сентября, 22:18
Шоколад и заварной крем: изысканный торт без выпекания, который превосходит все фантазии
Основні тези
- Торт без выпекания – это отличная находка для занятых хозяек.
- Основные ингредиенты включают молоко, яйца, мука, сахар, сливочное масло, ванилин, шоколадное печенье, шоколад и растительное масло.
Вкусные десерты – это отдельный вид удовольствия и отдыха от тяжелых будней. И для наслаждения чем-то особенным даже не нужно выходить в магазин!
Этот торт без выпекания позволит вам познать новые грани кулинарного наслаждения. 24 Канал предлагает устроить себе праздник с рецептом портала "На пенсии". Поверьте, этот торт будет появляться на вашем столе очень часто!
Будет интересно Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока
Как приготовить шоколадный торт без выпекания?
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 50 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– ванилин по вкусу;
– 2 пачки шоколадного печенья;
– 1 плитка шоколада;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Сначала готовим заварной крем. Яйца взбиваем с сахаром до однородности. Постепенно вливаем молоко, не переставая помешивать.
- Добавляем муку и ванилин, перемешиваем.
- Ставим массу на маленький огонь, кладем сливочное масло и ждем, пока оно растает. Варим, постоянно помешивая, пока крем не загустеет и не начнет закипать. Отставляем, чтобы остыл.
- Далее формируем торт: выкладываем слой печенья, заливаем кремом, и повторяем так несколько раз.
- Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад, добавляем немного растительного масла и тщательно перемешиваем. Полученной массой поливаем торт сверху.
- Ставим его остывать, после чего подаем к столу с любимыми напитками.
Какой напиток подать с тортом?
- Кроме привычных чая и кофе, пока на улице жарко, стоит приготовить ароматный компот из яблок.
- Это занимает всего несколько минут, а компот на вкус куда лучше магазинных напитков.