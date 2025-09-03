Цей торт без випікання дозволить вам пізнати нові грані кулінарної насолоди. 24 Канал пропонує влаштувати собі свято з рецептом порталу "На пенсії". Повірте, цей торт буде зʼявлятися на вашому столі дуже часто!

Як приготувати шоколадний торт без випікання?

  • Час: 20 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 50 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– ванілін до смаку;
– 2 пачки шоколадного печива;
– 1 плитка шоколаду;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Спершу готуємо заварний крем. Яйця збиваємо з цукром до однорідності. Поступово вливаємо молоко, не перестаючи помішувати.
  2. Додаємо борошно та ванілін, перемішуємо.
  3. Ставимо масу на маленький вогонь, кладемо вершкове масло й чекаємо, поки воно розтане. Варимо, постійно помішуючи, доки крем не загусне і не почне закипати. Відставляємо, щоб охолонув.
  4. Далі формуємо торт: викладаємо шар печива, заливаємо кремом, і повторюємо так кілька разів.
  5. Для глазурі на водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо трішки рослинної олії й ретельно перемішуємо. Отриманою масою поливаємо торт зверху.
  6. Ставимо його остигати, після чого подаємо до столу з улюбленими напоями.

Який напій подати з тортом?

  • Окрім звичних чаю та кави, поки на вулиці спекотно, варто приготувати ароматний компот з яблук.
  • Це займає лише декілька хвилин, а компот смакує куди краще за магазинні напої.