Швидкий десерт без випічки: готуємо шоколадний торт з печива
Коли хочеться побалувати близьких солоденьким, а часу для приготування складних десертів немає, на допомогу приходять прості рецепти. Багато традиційних інгредієнтів мають швидку альтернативу.
Наприклад, шоколадний торт без випікання – він готується із печива. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Шоколадний торт з печива
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 125 грамів вершкового масла;
– 110 грамів цукрової пудри;
– 300 грамів шоколадного печива.
Для поливки:
– 100 грамів чорного шоколаду;
– 25 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки кокосової стружки.
Приготування:
Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою. Додайте сир і добре перемішайте.
Викладіть перший шар печива, сирний крем, а потім ще один шар шоколадного печива. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Десерт слід закінчувати шаром печива.
Розтопіть вершкове масло та чорний шоколад. Полийте торт глазур'ю.
В кінці посипте кокосовою стружкою та поставте в холодильник на кілька годин.
Смачного!
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