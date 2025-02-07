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7 лютого, 14:13
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Швидкий десерт без випічки: готуємо шоколадний торт з печива

Марта Касіянчук

Коли хочеться побалувати близьких солоденьким, а часу для приготування складних десертів немає, на допомогу приходять прості рецепти. Багато традиційних інгредієнтів мають швидку альтернативу.

Наприклад, шоколадний торт без випікання – він готується із печива. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Шоколадний торт з печива

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 125 грамів вершкового масла;
– 110 грамів цукрової пудри;
– 300 грамів шоколадного печива.

Для поливки:
– 100 грамів чорного шоколаду;
– 25 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування:

  1. Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою. Додайте сир і добре перемішайте. 

  2. Викладіть перший шар печива, сирний крем, а потім ще один шар шоколадного печива. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Десерт слід закінчувати шаром печива.

  3. Розтопіть вершкове масло та чорний шоколад. Полийте торт глазур'ю.

  4. В кінці посипте кокосовою стружкою та поставте в холодильник на кілька годин.

Смачного!

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