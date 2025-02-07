Швидкий десерт без випічки: готуємо шоколадний торт з печива

Коли хочеться побалувати близьких солоденьким, а часу для приготування складних десертів немає, на допомогу приходять прості рецепти. Багато традиційних інгредієнтів мають швидку альтернативу.

Наприклад, шоколадний торт без випікання – він готується із печива. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Простіше не буває: лимонний кекс, який щоразу вражає смаком Шоколадний торт з печива Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 125 грамів вершкового масла;

– 110 грамів цукрової пудри;

– 300 грамів шоколадного печива.



Для поливки:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 25 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки кокосової стружки. Приготування: Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою. Додайте сир і добре перемішайте. Викладіть перший шар печива, сирний крем, а потім ще один шар шоколадного печива. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Десерт слід закінчувати шаром печива. Розтопіть вершкове масло та чорний шоколад. Полийте торт глазур'ю. В кінці посипте кокосовою стружкою та поставте в холодильник на кілька годин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і вірусні солодощі "Бала баяна".