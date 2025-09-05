Укр Рус
5 вересня, 22:38
3

Найситніша гуцульська страва: готуємо шупеня – автентичний рецепт, який варто спробувати усім

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Шупеня – традиційна гуцульська страва, яку варто спробувати кожному.
  • Українська кухня багата на відкриття та пропонує цікаві автентичні рецепти.

Українська кухня насправді багато на відкриття. І деякі страви можуть стати для сучасних господинь справжнім подарунком.

Шупеня прийшла до нас з литовської кухні, але справжню славу здобула завдяки гуцульським господиням. Ця страва нагадує рагу, а в якості основних інгредієнтів – квасоля та картопля, завдяки чому вона не лише дуже смачна, а й неймовірно ситна, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні витівки".

Як приготувати шупеню? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 літр бульйону;
– 100 грамів копченого сала;
– 3 свинячі хвости;
– 100 грамів яєчної крупи;
– 300 грамів квасолі;
– 700 грамів картоплі;
– 20 грамів сушених грибів;
– 1 цибуля;
– 1 головка часнику;
– 5 грамів солі;
– 3 горошини перцю;
– 2 лаврових листки. 

Приготування

  1. Спочатку нарізаємо сало невеликими кубиками та обсмажуємо його на слабкому вогні, доки не утворяться шкварки.
  2. Свинячі хвости, квасолю та гриби заздалегідь замочуємо на ніч. Потім хвости промиваємо, обсушуємо й ріжемо на середні шматки. Обсмажуємо їх до рум’яної скоринки, а шкварки відкладаємо в окремий посуд.
  3. Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями й додаємо до хвостів, смажимо до золотистого кольору.
  4. Картоплю миємо, чистимо й ріжемо навпіл або на чотири частини.
  5. У керамічний горщик або жаростійку форму викладаємо шари: спочатку хвости з цибулею, потім картоплю. Зверху розкладаємо відціджені гриби, далі квасолю, а на неї – шкварки та промиту ячну крупу.
  6. Часник чистимо, розчавлюємо й додаємо до страви разом із сіллю, перцем і лавровим листом.
  7. Заливаємо все бульйоном, накриваємо кришкою та ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 3 години.
  8. Наприкінці дістаємо з готової шупені свинячі хвости, викладаємо їх на деко з пергаментом і запікаємо ще 15 хвилин.
  9. Подавати страву слід так: хвости викладаємо на тарілку, а поруч наливаємо густу шупеню.

Смачного!

Які ще є автентичні страви? 

