Самое сытное гуцульское блюдо: готовим шупеня – аутентичный рецепт, который стоит попробовать всем
- Шупеня – традиционное гуцульское блюдо, которое стоит попробовать каждому.
- Украинская кухня богата на открытия и предлагает интересные аутентичные рецепты.
Украинская кухня на самом деле богата на открытия. И некоторые блюда могут стать для современных хозяек настоящим подарком.
Шупеня пришла к нам из литовской кухни, но настоящую славу получила благодаря гуцульским хозяйкам. Это блюдо напоминает рагу, а в качестве основных ингредиентов – фасоль и картофель, благодаря чему оно не только очень вкусное, но и невероятно сытное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Кулинарные проделки".
Как приготовить шупеню?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр бульона;
– 100 граммов копченого сала;
– 3 свиных хвоста;
– 100 граммов яичной крупы;
– 300 граммов фасоли;
– 700 граммов картофеля;
– 20 граммов сушеных грибов;
– 1 лук;
– 1 головка чеснока;
– 5 граммов соли;
– 3 горошины перца;
– 2 лавровых листа.
Приготовление:
- Сначала нарезаем сало небольшими кубиками и обжариваем его на слабом огне, пока не образуются шкварки.
- Свиные хвосты, фасоль и грибы заранее замачиваем на ночь. Затем хвосты промываем, обсушиваем и режем на средние куски. Обжариваем их до румяной корочки, а шкварки откладываем в отдельную посуду.
- Лук чистим, нарезаем кольцами и добавляем к хвостам, жарим до золотистого цвета.
- Картофель моем, чистим и режем пополам или на четыре части.
- В керамический горшок или жаростойкую форму выкладываем слои: сначала хвосты с луком, затем картофель. Сверху раскладываем отцеженные грибы, дальше фасоль, а на нее – шкварки и промытую ячневую крупу.
- Чеснок чистим, раздавливаем и добавляем к блюду вместе с солью, перцем и лавровым листом.
- Заливаем все бульоном, накрываем крышкой и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 3 часа.
- В конце достаем из готовой шупени свиные хвосты, выкладываем их на противень с пергаментом и запекаем еще 15 минут.
- Подавать блюдо следует так: хвосты выкладываем на тарелку, а рядом наливаем густую шупеню.
Приятного аппетита!
Какие еще есть аутентичные блюда?
- Крупник – это традиционный украинский суп, который обожают даже дети.
- Он очень прост в приготовлении и требует только самых простых ингредиентов.