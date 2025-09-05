Укр Рус
5 сентября, 22:38
3

Самое сытное гуцульское блюдо: готовим шупеня – аутентичный рецепт, который стоит попробовать всем

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Шупеня – традиционное гуцульское блюдо, которое стоит попробовать каждому.
  • Украинская кухня богата на открытия и предлагает интересные аутентичные рецепты.

Украинская кухня на самом деле богата на открытия. И некоторые блюда могут стать для современных хозяек настоящим подарком.

Шупеня пришла к нам из литовской кухни, но настоящую славу получила благодаря гуцульским хозяйкам. Это блюдо напоминает рагу, а в качестве основных ингредиентов – фасоль и картофель, благодаря чему оно не только очень вкусное, но и невероятно сытное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Кулинарные проделки".

Как приготовить шупеню?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 литр бульона;
– 100 граммов копченого сала;
– 3 свиных хвоста;
– 100 граммов яичной крупы;
– 300 граммов фасоли;
– 700 граммов картофеля;
– 20 граммов сушеных грибов;
– 1 лук;
– 1 головка чеснока;
– 5 граммов соли;
– 3 горошины перца;
– 2 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Сначала нарезаем сало небольшими кубиками и обжариваем его на слабом огне, пока не образуются шкварки.
  2. Свиные хвосты, фасоль и грибы заранее замачиваем на ночь. Затем хвосты промываем, обсушиваем и режем на средние куски. Обжариваем их до румяной корочки, а шкварки откладываем в отдельную посуду.
  3. Лук чистим, нарезаем кольцами и добавляем к хвостам, жарим до золотистого цвета.
  4. Картофель моем, чистим и режем пополам или на четыре части.
  5. В керамический горшок или жаростойкую форму выкладываем слои: сначала хвосты с луком, затем картофель. Сверху раскладываем отцеженные грибы, дальше фасоль, а на нее – шкварки и промытую ячневую крупу.
  6. Чеснок чистим, раздавливаем и добавляем к блюду вместе с солью, перцем и лавровым листом.
  7. Заливаем все бульоном, накрываем крышкой и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 3 часа.
  8. В конце достаем из готовой шупени свиные хвосты, выкладываем их на противень с пергаментом и запекаем еще 15 минут.
  9. Подавать блюдо следует так: хвосты выкладываем на тарелку, а рядом наливаем густую шупеню.

Приятного аппетита!

