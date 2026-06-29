Швидкий борщ без зайвого клопоту: рецепт із готовою заправкою

Борщ не завжди має забирати пів дня на кухні. Якщо під рукою є вдала заправка, усе стає значно простіше: достатньо підготувати картоплю, капусту й кілька ситних інгредієнтів.

У цьому рецепті головний акцент робить борщова заправка з хмелі-сунелі. Це пряна суміш спецій, яка додає страві насиченого аромату, яскравого кольору й дуже домашнього смаку. Рецептом швидкого борщу поділилися на сторінці Kucheriava Food.

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Як приготувати швидкий борщ?

Для страви знадобиться:

– 100 грамів копчених ребер;

– 300 грамів свинини;

– 200 грамів картоплі;

– 200 грамів консервованої квасолі;

– 150 грамів капусти;

– 0,5 літра борщової заправки з хмелі-сунелі;

– сіль до смаку;

– 30 грамів меленого сала;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

1. На олії обсмажте копчені ребра та свинину до золотистого кольору. Залийте водою, посоліть і варіть 30 хвилин.

2. Додайте картоплю та варіть ще 10 хвилин.

3. Після цього додайте нашатковану капусту й консервовану квасолю. Проваріть усе ще 10 хвилин.

4. Влийте борщову заправку, додайте розтерте сало з часником і за потреби досоліть.

5. Проваріть борщ ще 10 – 15 хвилин, потім вимкніть вогонь і дайте йому настоятися хоча б 15 – 20 хвилин.

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Подавати такий борщ найкраще зі сметаною та свіжим хлібом зі смальцем. Це простий варіант для тих днів, коли хочеться домашньої страви, але без довгого стояння біля плити.