У цьому рецепті головний акцент робить борщова заправка з хмелі-сунелі. Це пряна суміш спецій, яка додає страві насиченого аромату, яскравого кольору й дуже домашнього смаку. Рецептом швидкого борщу поділилися на сторінці Kucheriava Food.
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Як приготувати швидкий борщ?
Для страви знадобиться:
– 100 грамів копчених ребер;
– 300 грамів свинини;
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів консервованої квасолі;
– 150 грамів капусти;
– 0,5 літра борщової заправки з хмелі-сунелі;
– сіль до смаку;
– 30 грамів меленого сала;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка олії.
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1. На олії обсмажте копчені ребра та свинину до золотистого кольору. Залийте водою, посоліть і варіть 30 хвилин.
2. Додайте картоплю та варіть ще 10 хвилин.
3. Після цього додайте нашатковану капусту й консервовану квасолю. Проваріть усе ще 10 хвилин.
4. Влийте борщову заправку, додайте розтерте сало з часником і за потреби досоліть.
5. Проваріть борщ ще 10 – 15 хвилин, потім вимкніть вогонь і дайте йому настоятися хоча б 15 – 20 хвилин.
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Подавати такий борщ найкраще зі сметаною та свіжим хлібом зі смальцем. Це простий варіант для тих днів, коли хочеться домашньої страви, але без довгого стояння біля плити.