Якщо ідей для сімейної трапези немає, то вам точно варто спробувати закарпатський човлент. Велика порція ситної та пікантної насолоди точно припаде вам до смаку, розповідає Мирослава Пекарюк.

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Як приготувати закарпатський човлент?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів перлової крупи;

– 150 копчених ребер;

– 150 грамів копченої підчеревини;

– 150 грамів копченої ковбаси;

– 500 грамів свинини;

– 500 грамів готової білої квасолі;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 100 грамів томатної пасти;

– 100 грамів томатного соусу;

– 50 грамів сушених грибів;

– 1 столова ложка смальцю;

– сіль, перець, солодка паприка, чебрець.

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Приготування: