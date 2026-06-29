Если идей для семейного ужина нет, то вам точно стоит попробовать закарпатский човлент. Большая порция сытного и пикантного блюда наверняка придется вам по вкусу, рассказывает Мирослава Пекарюк.
Читайте также Несколько капель — и сыр долго останется свежим: какой секретный продукт творит чудеса
Как приготовить закарпатский човлент?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов перловой крупы;
– 150 граммов копченых ребер;
– 150 граммов копченой подчеревки;
– 150 граммов копченой колбасы;
– 500 граммов свинины;
– 500 граммов готовой белой фасоли;
– 2 луковицы;
– 2 моркови;
– 100 граммов томатной пасты;
– 100 граммов томатного соуса;
– 50 граммов сушеных грибов;
– 1 столовая ложка смальца;
– соль, перец, сладкая паприка, тимьян.
Вам это понравится: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Для начала промываем перловку, а сушеные грибы замачиваем в кипятке, а затем измельчаем.
- Свежую свинину, копчёные ребра, подчеревину и колбасу нарезаем порционными кусочками.
- На растопленном сале обжариваем измельченный лук с морковью, добавляем свинину с подчеревиной и тушим до золотистого цвета.
- В конце заправляем обжарку солью, перцем, тимьяном, щедрой порцией сладкой паприки, томатной пастой и соусом.
- Формировать блюдо лучше всего в глубоком котле или глиняных горшках.
- Выкладываем слоями мясо-овощную зажарку, копчёные ребрышки с колбасой, перловку, готовую белую фасоль и грибы.
- Заливаем всё горячей водой вместе с грибным настоем, чтобы жидкость покрывала крупу на два пальца.
- Накрываем крышкой и запекаем при 180 градусах до полного размягчения перловки, после чего даем човленту немного настояться перед подачей.