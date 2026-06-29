Если идей для семейного ужина нет, то вам точно стоит попробовать закарпатский човлент. Большая порция сытного и пикантного блюда наверняка придется вам по вкусу, рассказывает Мирослава Пекарюк.

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Как приготовить закарпатский човлент?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов перловой крупы;

– 150 граммов копченых ребер;

– 150 граммов копченой подчеревки;

– 150 граммов копченой колбасы;

– 500 граммов свинины;

– 500 граммов готовой белой фасоли;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 100 граммов томатной пасты;

– 100 граммов томатного соуса;

– 50 граммов сушеных грибов;

– 1 столовая ложка смальца;

– соль, перец, сладкая паприка, тимьян.

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Приготовление: