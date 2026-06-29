В этом рецепте главную роль играет заправка для борща из хмели-сунели. Это пряная смесь специй, которая придает блюду насыщенный аромат, яркий цвет и по-настоящему домашний вкус. Рецептом быстрого борща поделились на странице Kucheriava Food.

Смотрите также : Все хозяйки обожают закарпатский човлент: вкусное блюдо на всю семью без лишних усилий

Как приготовить быстрый борщ?

Для блюда понадобится:

– 100 граммов копченых ребер;

– 300 граммов свинины;

– 200 граммов картофеля;

– 200 граммов консервированной фасоли;

– 150 граммов капусты;

– 0,5 литра борщевой заправки с хмели-сунели;

– соль по вкусу;

– 30 граммов молотого сала;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

1. На растительном масле обжарьте копченые ребра и свинину до золотистого цвета. Залейте водой, посолите и варите 30 минут.

2. Добавьте картофель и варите еще 10 минут.

3. После этого добавьте нашинкованную капусту и консервированную фасоль. Проварите все еще 10 минут.

4. Влейте борщевую заправку, добавьте растертое сало с чесноком и, при необходимости, досолите.

5. Проварите борщ еще 10–15 минут, затем выключите огонь и дайте ему настояться хотя бы 15–20 минут.

Тот самый быстрый борщ с насыщенным вкусом: смотрите видео

Подавать такой борщ лучше всего со сметаной и свежим хлебом со смальцем. Это простой вариант для тех дней, когда хочется домашнего блюда, но без долгого стояния у плиты.