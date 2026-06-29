В этом рецепте главную роль играет заправка для борща из хмели-сунели. Это пряная смесь специй, которая придает блюду насыщенный аромат, яркий цвет и по-настоящему домашний вкус. Рецептом быстрого борща поделились на странице Kucheriava Food.
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Как приготовить быстрый борщ?
Для блюда понадобится:
– 100 граммов копченых ребер;
– 300 граммов свинины;
– 200 граммов картофеля;
– 200 граммов консервированной фасоли;
– 150 граммов капусты;
– 0,5 литра борщевой заправки с хмели-сунели;
– соль по вкусу;
– 30 граммов молотого сала;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
1. На растительном масле обжарьте копченые ребра и свинину до золотистого цвета. Залейте водой, посолите и варите 30 минут.
2. Добавьте картофель и варите еще 10 минут.
3. После этого добавьте нашинкованную капусту и консервированную фасоль. Проварите все еще 10 минут.
4. Влейте борщевую заправку, добавьте растертое сало с чесноком и, при необходимости, досолите.
5. Проварите борщ еще 10–15 минут, затем выключите огонь и дайте ему настояться хотя бы 15–20 минут.
Тот самый быстрый борщ с насыщенным вкусом: смотрите видео
Подавать такой борщ лучше всего со сметаной и свежим хлебом со смальцем. Это простой вариант для тех дней, когда хочется домашнего блюда, но без долгого стояния у плиты.