Розм'якшить найжорсткіші шматки за 20 хвилин: найшвидший маринад для шашлику

У сезон барбекю багато любителів гриля шукають способи зробити шашлик одночасно ніжним і соковитим. Традиційні маринади часто вимагають тривалого часу маринування, але зараз з'являється нова тенденція – експрес-маринади.

Ці швидкі в приготуванні розчини забезпечують смачну альтернативу для тих, у кого обмаль часу, і дозволяють приготувати шашлик набагато швидше. Сьогодні 24 Канал з посиланням на кулінара Ігоря Місевича пропонує маринад з ківі, який дуже скоро розм'якшує навіть найжорсткіше м'ясо.

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Швидкий маринад для шашлику з ківі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 ківі;

– 3 цибулі;

– 1 склянка мінеральної води;

– спеції – на смак.

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте та змішайте зі спеціями й мінералкою.

Ківі перемеліть в блендері та додайте до цибулі. Добре перемішайте та додавайте до м'яса.

Залиште маринуватися на 20 хвилин і починайте смажити.

Нехай шашлик вийде смачним!

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