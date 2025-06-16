Ці швидкі в приготуванні розчини забезпечують смачну альтернативу для тих, у кого обмаль часу, і дозволяють приготувати шашлик набагато швидше. Сьогодні 24 Канал з посиланням на кулінара Ігоря Місевича пропонує маринад з ківі, який дуже скоро розм'якшує навіть найжорсткіше м'ясо.
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Швидкий маринад для шашлику з ківі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 ківі;
– 3 цибулі;
– 1 склянка мінеральної води;
– спеції – на смак.
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте та змішайте зі спеціями й мінералкою.
- Ківі перемеліть в блендері та додайте до цибулі. Добре перемішайте та додавайте до м'яса.
- Залиште маринуватися на 20 хвилин і починайте смажити.
Нехай шашлик вийде смачним!
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