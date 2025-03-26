І головне – без грама майонезу: салат "Одеса" за 10 хвилин, який розхвалюють поколіннями

Є салати, які назажди входять у повсякденне меню. І цей – точно один із них, що підтверджено досвідом багатьох господинь.

Цей салат настільки універсальний, що може стати зіркою святкового столу, якщо гості вже на підході. Прості інгредієнти і вражаючий результат – візитівка салату "Одеса", розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт салату "Одеса"

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 свіжих огірка;

– 150 грамів твердого сиру;

– 4 варених яйця;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– кріп до смаку;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою. Дрібно нарізаємо кріп. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу. Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

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