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26 березня, 23:55
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І головне – без грама майонезу: салат "Одеса" за 10 хвилин, який розхвалюють поколіннями

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Є салати, які назажди входять у повсякденне меню. І цей – точно один із них, що підтверджено досвідом багатьох господинь.

Цей салат настільки універсальний, що може стати зіркою святкового столу, якщо гості вже на підході. Прості інгредієнти і вражаючий результат – візитівка салату "Одеса", розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

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Рецепт салату "Одеса"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 свіжих огірка;
– 150 грамів твердого сиру;
– 4 варених яйця;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– кріп до смаку;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою. 
  2. Дрібно нарізаємо кріп. 
  3. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу. 
  4. Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник. 
  5. Солимо та перчимо до смаку. 

Смачного!

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